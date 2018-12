Ile Maurice: Infrastructures routières - Port-Louis métamorphosée

Des changements sont à prévoir dans la capitale. Tout d'abord à la gare Victoria, où les autobus individuels, dans le cadre de la construction de l'Urban Terminal, seront délocalisés aux Salines alors qu'avec les travaux effectués des déviations sont inévitables, à la bretelle du Caudan. Zoom sur ces changements, qui comportent bien des inconvénients.

Caudan: la bretelle en direction du Sud fermée

Deux mois et demi. C'est le temps que prendra Larsen & Toubro (L&T) pour installer cinq pilotis au Caudan, à côté du bâtiment Peninsula. Cette bretelle sera fermée aux automobilistes dés demain. Des travaux de piling ont été faits à une profondeur d'environ 20 mètres.

G. Vinod, vice-président de L&T et Project Director du Mauritius Light Rail Transit (MLRT), procédait à un constat de la progression des travaux au Caudan hier. Selon lui, à la fin des travaux d'infrastructure du métro et de l'installation des lignes électriques, la structure sera élevée à une hauteur de 25 mètres. Du coup, le trafic en direction de Maupin, dans la région du Caudan, aux Salines et à la sortie du rond-point pour rejoindre l'autoroute M1 sera interdit. Un plan de déviation sera appliqué.

Autres travaux: la bretelle du Caudan en direction du Nord. Cette route est fermée jusqu'au 15 février. «Nous allons protéger le mur de soutènement existant lors des fouilles qui auront lieu à cet endroit pour l'installation de pilotis.»Les automobilistes doivent emprunter la rue Falcon pour rejoindre la rue Maupin. Les poids lourds dépassant 12 mètres se dirigeant vers Les Salines et la région du Caudan devront emprunter l'échangeur de Pailles pour se retrouver sur l'autoroute en direction du Nord pour rejoindre ces deux régions.

Les Salines: une route pour le port franc

Transinvest Construction Ltd entreprend en ce moment des travaux routiers dans la région des Salines. La Road Development Authority construit une route à la demande de la Mauritius Ports Authority, route qui devrait permettre l'accès à plus de 100 arpents utilisés pour le développement portuaire et du port franc. Cette route sera achevée en avril.

D'ailleurs, une voie de cette avenue est l'une des trois options considérées par les autorités pour accommoder une soixantaine d'autobus individuels de la gare Victoria. Cela en marge des travaux autour de l'Urban Terminal. «Les bus individuels ont besoin d'un parking parce qu'il y a un système de rotation. On est en train d'aménager pour que ces bus ne restent pas longtemps à la gare le temps des travaux», explique Nando Bodha, le ministre des Infrastructures publiques, lors de la visite de chantier, hier.

Quant aux autres options, l'une d'elles est d'abattre les nombreux arbres qui s'y trouvent pour construire une aire de stationnement. Une option qui n'enchante pas à cause «du problème douloureux des arbres».

Finalement l'autre possibilité est de niveler un terrain de trois arpents pour que les autobus puissent s'y garer. Une decision finale sera prise après discussion avec la National Transport Authority,Transinvest et les opérateurs du transport. Selon Bertrand Hanauer, Chief Executive Officer de Transinvest, le déplacement des autobus sera coordonné de façon numérique. «On saura où sont les bus. Quand ils vont prendre les passagers et partir. Il y aura une centralisation des données.» Quant au jardin des Salines, il connaîtra également des changements Le lord-maire, Daniel Laurent, annonce un projet pour «rédonne li so valer» et l'intégrer dans le développement portuaire.

Urban Terminal: début des travaux le 1er mars

Le consortium General Construction-IBL-Innodis- Promotion and Development-RHT Bus Services Ltd-Transinvest Construction, qui a obtenu le contrat, au coût de Rs 1, 6 milliard, pour la construction du Victoria Urban Terminal passe à une étape supérieure. Selon Bertrand Hanauer, Chief Executive Officer de Transinvest Construction Ltd, les travaux débuteront en mars. Mais au moment des travaux, il a fallu revoir le trafic routier sur le court et le long termes. Le projet, prevoit aussi l'aménagement d'une gare routière, des aires de stationnement, des espaces commerciaux, un food court, des facilités de loisirs et de divertissements et une place taxi. Le terminal devra être un haut lieu du shopping, avec un large choix de magasins afin d'attirer également des touristes. Le projet sera mis en place sur la base de conception, finance, construction et opération avec un bail de 60 ans. Il y aura également une esplanade de 80 mètres pour relier le Caudan. Ce développement de la gare comprend également la préservation et la rénovation du bâtiment en pierre qui abritait autrefois la NTA. Ce bâtiment «historique» sera intégré à l'infrastructure moderne de l'Urban Terminal.