Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Eliane Likassi Botsondo soutient une thèse sur " Existence et vérité chez Descartes"

La soutenance de la thèse de doctorat s'est déroulée, le 18 décembre, à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, sous la présidence du Pr Charles Zacharie Bowao.

La thématique de la thèse, dans son intégralité, a porté sur « Existence et vérité chez Descartes : du souverain bien à la souveraine félicitée ». L'impétrante a voulu savoir comment, à partir de la connaissance de la vérité, l'on peut déterminer sa conduite dans la société et dans le monde.

Intéressée par les questions de l'existentialisme, Eliane Likassi Botsondo décrit, dans sa thèse, la manière de construire une existence heureuse et développe les concepts comme vérité, non spéculation, doute, affirmation de l'existence, rôle de l'égo, la morale et la garantie de la vie. « La morale cartésienne contient des principes universels dont la générosité. Dieu est le créateur de l'existence et fondateur de la vérité. La politique cartésienne est fondée sur le partage, la générosité, la conservation des liens sociaux, la conception juridique du pouvoir politique, l'amour et la justice », a assuré Eliane Likassi Botsondo.

Elle a, par la suite, ajouté que « le bonheur de l'homme vient de la connaissance vraie mais la connaissance est infinie dans les mondes. La connaissance vraie est fondée sur les règles de la morale. L'homme étant imparfait ne peut atteindre la plénitude du bonheur. La connaissance vraie est un idéal comme le bonheur ».

Critiquant le travail de l'impétrante, les membres du jury ont, entre autres, relevé qu'elle n'a pas défini l'arbre philosophique ni la place de la morale par rapport au physique et n'a pas bien explicité les concepts physiques ainsi que métaphysiques. En réponse à ses observations, Eliane Likassi Botsondo a nuancé les concepts comme raisonnable, rationnel, intuitionniste et rationaliste chez Descartes. « Elle a fait preuve d'humilité, de courage et de conscience. Dans sa réflexion on y trouve certes la passion cartésienne mais également une réflexion philosophique », a commenté le président de jury, Charles Zacharie Bowao, après les critiques acerbes du travail de l'impétrante. Ce qui n'a pas empêché le jury de sanctionner cette soutenance de thèse par la mention honorable.