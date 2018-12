Congo-Brazzaville: Open OKC Papa Noël - Le club OKC vainqueur

La compétition s'est déroulée les 8, 9, 15 et 16 décembre à l'amphithéâtre de l'Institut technique Thomas-Sankara de Pointe-Noire, en élimination directe en kumités individuels et katas (messieurs et dames).

Près de cent quatre-vingt et un athlètes de toutes les catégories d'âge reconnues par la Wuko (Fédération mondiale de karaté), venus de tous les clubs de la ville pratiquant le karaté style shotokan, ont pris part à l'Open OKC Papa Noël. La compétition a reçu l'appui financier et matériel de Me Alisther Mongo Amboulou, président du club OKC (Olympic karaté club) et de l'apport non négligeable de la ligue départementale de karaté et arts martiaux affinitaires que dirige Me Michel Malalou.

Pendant quatre jours, les budokas ont étalé toutes leurs techniques de combat pour gagner le graal. À la fin, les karatékas du club OKC, mieux préparés physiquement et plus outillés techniquement et tactiquement, ont dominé littéralement leurs adversaires qui ne se sont contentés que des places honorifiques.

Au terme de la compétition, Joseph Ndinga Biangou, directeur départemental des Sports et de l'éducation physique de Pointe-Noire, en remettant les coupes et les médailles, a exhorté les perdants à plus d'ardeur prochainement, avant d'encourager les gagnants à persévérer sur cette lancée afin de porter haut le flambeau du karaté à Pointe-Noire.« En sport compétitif, il y a toujours un gagnant et un perdant. Aux perdants, il n'est nullement question de se décourager ou d'abandonner mais, plutôt, de se remettre en cause pour mieux se préparer aux échéances futures. Aux heureux gagnants, je vous demande de travailler davantage afin de parfaire vos performances pour toujours conserver votre poste de leader », a déclaré le directeur départemental.

Exprimant sa joie, la benjamine Lee Makosso (10 ans), championne en kata individuel dames, a déclaré: « Je remercie tout d'abord notre président, Alisher Amboulou, pour avoir sponsorisé cette compétition. Jamais de ma vie sportive, je ne pouvais rêver gagner une médaille d'or si tôt. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est ainsi que je demande aux jeunes filles comme moi de venir nombreuses pratiquer le karaté pour que celui-ci cesse d'être l'exclusivité des hommes ».