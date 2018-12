Congo-Brazzaville: Recherche forestière - Un premier conseil scientifique pour booster l'innovation

Les membres de la haute instance de l'Institut national de recherche forestière (IRF) ont tenu, le 20 décembre à Brazzaville, leur réunion inaugurale au cours de laquelle sont attendues de grandes orientations.

Le conseil scientifique de l'IRF, qui s'est ouvert à la Cité scientifique de Brazzaville ( ex-Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer (Orstom), est la première session du genre depuis la création de l'institut en 2014. Les membres du conseil ont planché notamment sur les projets liés aux fonds de recherche, fonds forestier, fonds vert et les perspectives 2019.

Le président du Conseil scientifique, Donatien Nzala, a présenté l'enjeu majeur de la rencontre qui devrait permettre aux participants d'être édifiés sur les structures nationales de recherche forestière et sur les activités scientifiques. Celle-ci devrait aussi permettre aux chercheurs d'évaluer l'état de santé de l'IRF à travers sa production scientifique durant ces quatre dernières années.

« Au Congo, la forêt couvrant plus de 60% du territoire national joue un rôle économique, social et environnemental de grande importance. Pour la gestion durable de cette forêt, la recherche forestière constitue un soutien, un partenaire de premier plan », a indiqué Donatien Nzala. Malgré les efforts réalisés dans ce domaine, la recherche forestière a encore du pain sur la planche afin de garantir la durabilité des écosystèmes forestiers du pays.

En rappel, l'IRF a été créé en 2012 par la loi n°23-2012 du 24 septembre de la même année, avec un statut d'établissement public administratif à caractère scientifique doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Il a pour missions, entre autres, d'organiser, conduire et exécuter la recherche fondamentale et appliquée visant la promotion du développement forestier durable.

L'institut peut mettre en œuvre une programmation scientifique autour des axes prioritaires pour le développement du pays ; apporter son concours à la formation par la recherche; publier les résultats des travaux de recherche et concourir au développement des connaissances et des informations scientifiques.

Présent en zone de recherche de Brazzaville, Pointe-Noire, Loudima, Oyo, Ouesso, l'IRF intervient dans la sylviculture et la dynamique forestière, l'amélioration génétique, la valorisation des produits non ligneux, la technologie du bois, l'économie et la sociologie rurale.