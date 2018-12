Congo-Brazzaville: Mercato - Emomo à Smouha, Makusu plait à Constantine, Bakambu intéresse Bétis Séville

Le mercato d'hiver est déjà ouvert et l'on parle des mouvements de transferts des Congolais.

L'attaquant Eddy Ngoy Emomo, finaliste malheureux de la 15e Coupe de la Confédération avec V.Club face à Raja de Casablanca, vient de signer pour une durée de trois ans et demi à Smouha, club de la D1 égyptienne. Comme la quasi-totalité des transferts des joueurs qui partent de la RDC vers l'étranger, le montant de ce bail n'a pas été publiquement révélé par les dirigeants des Dauphins noirs de Kinshasa. L'ancien joueur du Shark 11 FC va donc découvrir le football maghrébin, lui qui avait déjà fait une petite pige à Orlando Pirates, en Afrique du Sud.

Son coéquipier dans V.Club, Jean-Mark Makusu Mundele, pourrait lui aussi s'envoler vers le Maghreb. Son profil plairait à l'entraîneur français, Denis Lavagne, du CS Constantine en Algérie. Ce dernier veut voir le joueur de 26 ans dans son effectif afin de renforcer sa ligne offensive. « Nous sommes fortement intéressés par le buteur congolais mais, la direction de son club a exigé une somme colossale pour le libérer. Ça coince toujours entre les deux directions et j'espère qu'elles vont trouver un accord qui va arranger les affaires des deux clubs et aussi du joueur qui veut nous rejoindre », a confié Denis Lavagne à la presse. Le CS Constantine est champion d'Algérie en titre et dispute cette saison la Ligue des champions d'Afrique.

Bakambu vers Bétis Séville ?

L'on apprend aussi que Cédric Bakambu pourrait revenir en Liga espagnole, lui qui fait actuellement le bonheur de Beijing Guoan en Chine. Effet, le buteur congolais formé à Sochaux et passé par Bursaspor en Turquie et Villareal (où il a explosé) intéresserait le Betis Séville qui, selon le média espagnol AS, espère le ramener en Liga. Et Bakambu ne serait pas contre un retour dans ce championnat huppé, en plus, disputer une Coupe d'Europe.

Mais le frein jusque-là concernerait le montant qu'il perçoit en chine, dix-huit millions d'euros par an. L'on apprend que Beijing Gouan serait en mesure de baisser le prix mais l'on devra aussi attendre de savoir le montant que le Betis Séville (où a déjà évolué un autre Congolais, Cédric Mabwati) sera disposé à verser au club chinois pour conclure ce transfert et si Bakambu, lui-même, pourrait accepter de laisser une bonne partie de son colossal salaire.