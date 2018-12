Congo-Brazzaville: Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles - Nécessité de compléter les publications

Le conseil scientifique de la structure, tenu le 19 décembre à Brazzaville, a recommandé, entre autres, de compléter la liste des publications scientifiques afin de rendre visible le travail de recherche effectué en son sein en fournissant les pages de garde de toutes les publications depuis 2014.

Réuni sous la présidence du Pr David Mampouya, le conseil scientifique de l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles (IRSEN) a formulé des recommandations sur quelques points saillants de la station de Dimonika, des projets fédérateurs, des études des milieux marins, du projet de numérisation des herbiers et du rapport scientifique. Il a aussi évoqué le besoin en personnel et de coopération. Ainsi, il a été recommandé que tous les ministères concernés par la station de Dimonika se retrouvent pour discuter de l'avenir du site pour sa restitution au patrimoine de l'Etat, de formaliser les rapports avec l'ONG Renatura et l'IRSEN pour l'élargissement de l'étude des poissons cartilagineux.

S'agissant des projets fédérateurs, leur pertinence ne fait l'ombre d'aucun doute. En effet, ils sont reportés d'année en année pour espérer obtenir des financements en vue de leur exécution. Le projet numérisation des herbiers bénéficiant d'un financement par Expert-plante, le conseil a recommandé de délocaliser les bureaux afin que l'herbier reste un lieu de conservation.

Le conseil scientifique a adopté la nature des postes à pourvoir, les principales tâches dévolues à ces postes et les diplômes requis pour les occuper. Il a également recommandé l'identification des unités de recherche et des laboratoires par des arrêtés ministériels ainsi que la reconstitution de la base de données sur la formation depuis l'année 2014.

Sur le plan de la coopération, le conseil a demandé le recensement des accords entre le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique et les autres institutions. A l'ouverture du conseil scientifique, le Pr David Mampouya a fait savoir « qu'en attendant le plan stratégique de la tutelle, l'institut peut d'ores et déjà avoir une vision à court et à moyen terme pour entreprendre des actions auprès des bailleurs de fonds ».