Congo-Brazzaville: Force publique - Cinquante et un officiers obtiennent le diplôme supérieur d'administration militaire

Les stagiaires dont cinq policiers, trois gendarmes et trois femmes ont reçu leurs diplômes, le 20 décembre, à l'Académie militaire Marien-Ngouabi, après six mois de formation.

La première session du Cours supérieur d'administration militaire (Csam), niveau supérieur de 1er degré, était destiné aux officiers détenteurs du diplôme de perfectionnement en administration. Le but est de dispenser les connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions au niveau des commandements et des administrations centrales du ministère de la Défense nationale ; préparer à l'environnement opérationnel et international de niveau état-major ; raffermir les connaissances en matière de déontologie administrative ; renforcer et actualiser les connaissances d'ordre juridique, économique et financier.

Des objectifs atteints, grâce, entre autres, à l'appui et à l'expertise technique apportés à cette formation par l'Ecole nationale d'administration et de magistrature. Y ont également contribué, la direction générale du Plan et du développement, la direction générale du budget et la Banque des Etats de l'Afrique centrale, dans l'enrichissement du contenu des enseignements du Csam.

D'après les résultats rendus publics par le directeur du cours, le commissaire colonel Juste Abdon Della, la moyenne générale du stage est de 13, 69/20 ; tandis que le premier a obtenu 16, 28 et le dernier 12,22/20. Pour y arriver, outre les cours proprement dits, les officiers stagiaires ont eu des visites à caractère professionnel au sein des structures administratives civiles et militaires. Ce qui constitue, selon le directeur du cours, une grande vitrine de cette étape de la formation.

Major de la formation, le lieutenant-colonel de police Max Anghat-Ansi est revenu sur les principaux modules, notamment le cours d'état-major et le cours technique du corps de métier d'administration. « C'est le travail en groupe qui m'a propulsé à la première place. Il y aura un grand changement dans le travail surtout pour moi, diplômé du cours spécial d'acquisition des connaissances administratives. Il y a eu de la valeur ajoutée tout au long de cette formation et je compte m'en servir pour le bien de la République », a promis le désormais officier supérieur d'administration.

Clôturant la formation, le directeur général de l'administration et des finances, le commissaire en chef de 1re classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara, a rappelé que cela s'inscrivait dans le cadre de l'optimisation des capacités des personnels. Prenant acte des résultats, il a déclaré que ceux-ci étaient conformes aux attentes du ministère de la Défense et reflètent l'implication forte des stagiaires, encadreurs et instructeurs, ayant adopté positivement les orientations de la hiérarchie. C'est ainsi qu'il s'est félicité du travail qu'ils ont accompli.

« A vous messieurs les officiers diplômés du Csam, le parchemin que vous venez d'obtenir est la matérialisation de la somme des connaissances et compétences techniques qui doivent caractériser votre action professionnelle de tous les jours. Sachez en être dignes, d'autant plus que vous êtes les premiers de cette nouvelle série de formation », a conclu Eugène Alain Yves Aignan Mpara au nom du ministre de la Défense.