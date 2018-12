Congo-Brazzaville: Examens d'Etat 2017-2018 - Des smartphones seront offerts aux déficients visuels admis

Les élèves porteurs de handicap visuel ayant satisfait au Brevet d'étude du premier cycle et au baccalauréat au titre de l'année scolaire dernière recevront, le 21 décembre, du matériel de communication et de gestion d'informations de la part de l'Association nationale des aveugles et déficients visuels du Congo.

Le matériel participera à l'autonomie et à l'inclusion sociale des bénéficiaires, ont expliqué les donateurs, avant de souligner que les admis au baccalauréat ont été orientés à l'Ecole normale des instituteurs. La remise sera faite lors de célébration de la Journée de mérite citoyen organisée avec l'appui du Centre d'information des Nations unies.

Le but est de pousser, au plan symbolique et mental, à la réduction des inégalités sociales et à l'émergence d'une volonté claire de justice équitable entre les élèves déficients visuels et leurs collègues valides.

La troisième édition de la Journée de mérite citoyen s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap commémorée le 3 décembre dans le monde sur le thème « Autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité » .