Congo-Kinshasa: Ressources naturelles - La COSPGL-RN a adopté son plan quinquennal 2018-2022

La rencontre tenue à Goma a permis également aux membres du réseau de renouveler le plaidoyer en faveur de la conservation des ressources naturelles dans la région des grands lacs africains.

À la suite de leur réunion tenue le 20 décembre à Goma, dans le Nord-Kivu, les associations membres de la Coalition des organisations de la société civile pour le plaidoyer en faveur de la conservation des ressources naturelles dans la Région des Grands lacs (COSPGL RN) ont lancé un plaidoyer en faveur de la conservation des ressources naturelles dans cette sous-région africaine. Elles ont, en outre, validé leur plan stratégique quinquennal 2018 - 2022 .

Le document vise à faciliter et à orienter les interventions de la coalition dans la région. Il va au-delà de la simple planification car, il oblige le responsable du réseau COSPGL à examiner son contexte interne et externe, à faire des projections dans le futur et à identifier des stratégies pour réaliser sa mission et sa vision.

Ce plan contient les objectifs généraux définis par les membres de la coalition et l'ensemble d'actions et de stratégies qui faciliteront l'acquisition, l'utilisation et la répartition des ressources. « Il oriente les dirigeants vers les objectifs à atteindre et a pour objectif principal de faire les choix stratégiques en orientant les décisions en fonction des conséquences prévisibles sans éliminer le risque », a expliqué le réseau COSPGL dans son communiqué. Ce plan, selon le réseau, est également un moyen de motiver les acteurs de l'organisation et d'assurer la cohérence des choix stratégiques dans une approche globale, participative et qualitative.

Un état de la situation sur le terrain

Dans le cadre du processus de développement, la COSPGL-RN a évalué l'état actuel de la région, ses ressources, ses forces, ses opportunités, se menaces et ses faiblesses, ses concurrents et le contexte politique de la région. Elle a développé des stratégies et des tactiques pour résoudre les problèmes découverts, fixé des délais et assigné des responsabilités pour que le plan soit réalisé.

À l'issue de cette réunion, les membres de la COSPGL-RN se sont fixé les prochaines étapes afin de rendre opérationnel le document adopté. Ce réseau a assuré resté ouvert aux autres acteurs œuvrant dans la thématique environnementale d'adhérer à la vision en vue de la gestion durable des ressources naturelles.