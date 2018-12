Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Les 15 coups de cœur d'Henri Mova dans le programme de Shadary

Avec le programme intitulé « Réinventer l'humanisme pour ré-enchanter la politique », Henri Mova se base sur les 4 axes stratégiques du programme d'Emmanuel Ramazani Shadary, à savoir : le renforcement de l'Etat et l'amélioration de la gouvernance publique, la construction d'une économie diversifiée et compétitive, la lutte contre la pauvreté et la garantie de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement du rôle géostratégique de la RDC.

Des axes qui, selon lui, tablent sur la valorisation du congolais qui est au centre de la gestion de ses richesses. A ceux-là d'autres valeurs qui s'ajoutent prônées par la philosophie Ubuntu. "La prise en compte de la volonté populaire qui est à la base du programme d'Emmanuel Ramazani Shadary", a-t-il souligné.

Quinze dimensions au total sont proposées par Henri Mova Sakanyi, candidat aux législatives nationales de décembre 2018, pour redonner à la République Démocratique du Congo l'image qu'elle mérite au vu d'énormes potentialités qu'elle regorge. C'est le mardi 18 décembre 2018, en effet, qu'il a décortiqué de manière détaillée les pivots stratégiques de son plan d'actions pour lesquels il compte s'employer résolument, une fois élu député national. Pour le prétendant n°508 à la circonscription électorale de la Lukunga, il possède un programme basé sur la valorisation du congolais et capable de répondre à la volonté de la population. De la réindustrialisation à la diplomatie d'influence, en passant par la sécurité sociale, Henri Mova entend récréer l'homme réel, véritable et originel dès la prochaine législature.

"Il faut faire des propositions qui atteignent la population. La problématique d'un programme pour tout politicien s'impose. Le candidat président Shadary a présenté son programme que j'ai amplifié aujourd'hui. Mais, j'avais déjà interrogé l'opinion nationale pour savoir qu'est-ce qu'était les désidératas de la population congolaise afin de faire une fusion. Dieu merci, cela a été harmonieux. Il y a des lignes sur lesquelles je pourrais prendre des engagements et si je suis élu au Parlement, je ferai en sorte que les propositions de loi aillent dans ce sens là, ou que les interpellations des membres du Gouvernement aillent dans le respect des engagements du Chef de l'Etat", a-t-il précisé.

C'est dans cette optique que le projet de société du Professeur Henri Mova pose son socle sur 15 engagements qu'il considère comme étant un coup de cœur harmonieusement peaufiné.

Il est premièrement question de la Paix et Sécurité sans lesquels aucune nation sérieuse ne peut voir l'élan de son développement prendre de l'ascendant. Ensuite, le Système Financier et Optimisation Fiscale, la Diversification Energétique, la Réindustrialisation et Agrobusiness, la Primauté aux Réseaux ferroviaires et maritimes qui sans cela, n'est envisageable aucune possibilité de développement.

Mais également la Diplomatie d'influence et Communication Corporate, le Changement Climatique, Aménagement du territoire et Assainissement, l'Education et la Formation en continue, la Jeunesse et Culture, l'Entrepreneuriat, Emploi et Pouvoir d'achat ; Femme, famille et Communauté, Nouvelles Technologies et Intelligence artificielle ; Santé, Sécurité sociale et Sport pour tous ; Rationalisation institutionnelle et Réformes et enfin la Justice.

Bref, il a tout dit. Enfin, s'en est suivi la série de questions-réponses où étudiants, maraîchères, sportifs, journalistes... ont cherché un éclairage sur la quintessence du programme.