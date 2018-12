Afrique: Soirée Afrique Elégance - Jim Mukiandi confirme la présence de Faya Tess et MJ 30

C'est déjà le dernier réglage pour la soirée Afrique Elégance qui aura lieu le 29 décembre 2018, à Toulouse en France. Selon "l'homme élégant", Jim MUKIANDI, la maison "Air Monde Culture" qui en est l'organisateur, s'active et les préparatifs vont bon train sur la tenue de cette grande soirée somptueuse.

«Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'évènement et surtout assurer sa réussite pour le plaisir du public. Sur le plan scénique, je vous confirme que les deux divas Faya Tess et MJ 30 ont déjà signé en bonne et due forme leur contrat pour agrémenter la fête. C'est une soirée spéciale et très inédite qui sera marquée par la présence de plusieurs artistes... », confirme le Secrétaire Général d'Air Monde Culture.

Il faut noter que la «Soirée Afrique Elégance» est un grand projet panafricain qui va réunir plus d'une dizaine d'artistes pluridisciplinaires du continent, le 29 décembre 2018, à l'hôtel -Restaurant -bar «Le Trèfle», en pleine Région toulousaine en France. Pour sa première édition, cet évènement, consacré à la promotion de la culture et aux arts africains, connaîtra la participation des chanteuses congolaise, Faya Tess et MJ 30. Spécialisées er réputées dans le style rumba, ces deux Divas constituent la grande affiche de la soirée. Elles sont attendues pour présenter le spectacle et défendre la musique congolaise moderne au travers leurs belles voix et leurs œuvres fantastiques.

Ce type de collaboration, signale-t-on, n'arrive pas tout le siècle. D'où, la « Soirée Afrique Elégance » est une aubaine pour le public de découvrir les talents de ces artistes africaines.

Très expérimentée et engagée dans l'art, Faya Tess qui est une figure emblématique de la rumba congolaise, se prépare en conséquence pour présenter quelque chose d'attrayant aux mélomanes. Avec un répertoire bien garni, la génitrice de l'album «Désoléee » ne jure que par cette soirée des retrouvailles où elle exhumera son succulent répertoire à la fois nostalgique et modernisé.

De son côté, MJ 30 qui est considérée comme héritière de la rumba, se dit très satisfaite et promet des merveilles aux publics. Très belle voix, cette jeune chanteuse remercie surtout le producteur André Têtu et l'ensemble de son équipe dynamique d'Air Monde Culture pour l'avoir associé à cette initiative louable qui vise à valoriser la culture et l'art congolais en France.

Riche en activité, la Soirée Afrique Elégance connaîtra également la présence de certaines sommités de la culture et de la presse. Il y aura au programme : expositions et ventes des œuvres d'art, gastronomies (cuisine africaine, défilés de mode, peintures, sculptures) ainsi que spectacles de danses et concerts de musique...

Les organisateurs ont fait une des meilleures sélections possibles avec les différents créateurs congolais et africains (stylistes, modélistes, peintres, sculpteurs, décorateurs) qui sont basés en Europe.

Au-delà de la fête, cette soirée s'inscrit dans le cadre d'échange et de la solidarité entre les communautés et les artistes. L'objectif est de promouvoir, vendre et valoriser la culture africaine dans toute sa diversité.

«Chaque fin d'année, nous organisons une soirée spéciale, VIP à Toulouse où nous invitons la chanteuse Faya Tess qui est l'ambassadrice de la rumba congolaise dans le monde. Et, tout se passe bien avec nos invités qui se retrouvent et adorent surtout cette occasion partage et communion. Cette fois-ci, nous avons jugé utile que la soirée soit ouverte davantage afin de mieux permettre aux différentes communautés ainsi qu'aux français de découvrir la diversité culturelle africaine», a déclaré Jim MUKIANDI.

Il y a encore beaucoup d'autres surprises qui vont donner la quintessence à la Soirée Afrique Elégance 2018 à Toulouse. Sous la coordination de son président André TETU, l'équipe de la structure "Air Monde Culture" qui est réputée et expérimentée dans le domaine de productions musicales et dans l'événementiel, travaille déjà d'arrache-pied, sur le plan organisationnel.

L'idéal est que Soirée Afrique Elégance devienne un événement culturel de référence à Toulouse. « Notre souhait est que la Soirée Afrique Elégance soit une grande rencontre pour célébrer et promouvoir l'art et le talent africain dans toute sa dimension. «Pour cette 1ère édition, l'entrée dans la salle est sur invitation. Nous invitons tous les amoureux de la culture et les fans de la bonne musique de faire leur réserver ou de nous contacter déjà à travers notre numéro : +33650201958 », a déclaré la voix autorisée d'Air Monde Culture basé à Toulouse.