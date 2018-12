Maroc: Démission inattendue de Tarik Mustapha - Le WAC et le Raja restent sur leur élan victorieux

Après le HUSA mardi, c'était au tour du Wydad, mercredi, de conforter son statut de leader à l'issue de la 12ème journée de la Botola Maroc Telecom Pro 1 de football, suite à sa victoire en déplacement (1-0) aux dépens de l'OCK.

Les Rouge et Blanc, poussés par leur public qui a fait le déplacement à Khouribga, ont attendu la 78ème minute de jeu pour trouver la faille grâce à Mohamed Nahiri, sachant que juste avant l'ouverture du score, les locaux avaient manqué l'opportunité de mener à la marque après avoir raté un penalty stoppé par le keeper Reda Tagnaouti.

Le WAC reste donc sur son élan positif, alignant sa deuxième victoire de rang sous la houlette de son coach revenant, Fouzi Benzarti, voyant par là même son butin passer à 20 unités, tout comme le HUSA, tombeur du MCO par 1 à 0.

L'autre bonne opération est à mettre à l'actif du Raja qui a disposé du RCOZ sur le score de 3 buts à 2. Il s'agit là du dernier match disputé au Complexe sportif Mohammed V qui fermera de nouveau ses portes pour travaux de réfection, ce qui ne devrait pas arranger les affaires des deux clubs phares de la métropole, sommés de trouver un stade où se produire alors qu'ils sont engagés dans les tableaux national et continental.

Le match Raja-RCOZ a tenu toutes ses promesses : un jeu ouvert et une pluie de buts, avec Mohcine Iajour (20è), Anas Jabroun (45è-SP) et Zakaria Hadraf (50è) comme goleadors des Verts et Issam Boudali (29è) et Diarra Abdoullay (90+4) côté RCOZ.

Une défaite qui, contre toute attente, a précipité le départ de l'entraîneur égyptien du RCOZ, Tarik Mustapha, qui a décidé de jeter l'éponge vu que les résultats ne suivent pas alors que l'équipe d'Oued Zem produit un football de qualité.

La troisième rencontre programmée mercredi au Grand stade de Tanger s'est achevée sur une issue de parité entre l'IRT et le KACM (1-1). Un nul qui devrait rester en travers de la gorge des joueurs marrakchis qui menaient au score (Réda Zahroui : 37è) jusqu'aux extra-times (90+4), lorsque les Tangérois ont remis les pendules à l'heure sur penalty transformé par Mehdi Neghmi.

Pour ce qui est des autres résultats enregistrés au cours de cette manche, il y a lieu de citer en premier le carton du MAT, vainqueur du CRA par 4 à 1 au stade d'Imzouren, et la victoire du Youssoufia de Berrechid qui a eu raison en dehors de ses bases du DHJ par 1 à 0. Quant au club de l'ASFAR, il s'est ressaisi en s'offrant le FUS par 2 à 0, tandis que la RSB a pris le meilleur (3-2) sur l'Olympique de Safi.

A noter que le championnat D1 se poursuivra pour le compte de la 13ème journée avec un seul match samedi entre le DHJ et le CRA, alors que le programme dominical en compte deux ; CAYB-KACM et FUS-OCK. Lundi prochain, le RCOZ jouera l'AS FAR et mercredi 26 courant, l'OCS affrontera l'IRT.

Bien entendu, ce sera un autre acte qui sera au goût de l'inachevé avec le report des matches MAT-HUSA, MCO-RCA et WAC-RSB. Des ajournements justifiés par l'engagement, en cette fin de semaine, des deux clubs casablancais et de l'équipe gadirie en compétitions africaines.