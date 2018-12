Afrique: Développement économique du continent - Kagamé expose ses recettes

Le Président de la république rwandaise, Paul Kagamé, a appelé hier le secteur privé africain à jouer son rôle, afin que l'aide extérieure ne soit pas le pilier central du développement du continent.

C'était lors du panel de haut niveau qu'il a co-animé avec le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, le ministre en charge du Commerce, Souleymane Diarrassouba et le président de la Cgeci, Jean-Marie Ackah dont l'institution a accueilli la rencontre.

«Il ne faut pas attendre que nos partenaires occidentaux, pour qui nous constituons un fardeau, nous lâchent avant d'agir», a lancé Paul Kagamé.

Au dire du Président rwandais, c'est en cela que son pays a choisi de trouver des solutions en interne à partir des problèmes spécifiques auxquels il fait face.

D'autant plus que «les pilules pensées à l'extérieur et à nos dépens n'ont donné aucun résultat depuis plus de 50 ans». Paul Kagam2 a toutefois insisté sur la nécessité de combattre efficacement la corruption pour atteindre les objectifs visés.

Il a, par ailleurs, précisé que cette lutte ne doit pas être sélective et ne doit pas épargner les dirigeants eux-mêmes. L'autonomisation de la femme fait partie des leviers de développement que le continent africain n'exploite pas suffisamment et intelligemment selon lui.

Pour illustrer cette assertion, le Président Kagamé a indiqué que l'éducation et l'accompagnement de la gent féminine qui constitue 52 % de la population rwandaise est au cœur de sa stratégie. Sans oublier le soutien à l'émergence de nombreux champions locaux.

À l'en croire, hormis les questions économiques, le Rwanda a puisé dans sa culture pour relever les défis judiciaires qui ont surgi au sortir du génocide qu'a connu le pays, alors que le modèle traditionnel mis en œuvre a été décrié par la communauté internationale qui « a dépensé des milliards de dollars pour ne mener à terme que 62 procès ».

Cela a permis de soigner les blessures et ressouder le tissu social rwandais, selon lui. Au-delà de la résolution et la prévention de crises, c'est à un leadership fort, inclusif et partagé par les populations que Paul Kagam2 a appelé en Afrique.

Parce que «chacun est un leader en ce qu'il peut décider de jouer sa partition ou de ne pas le faire». Sur la question, il a indiqué que c'est le refus de la pauvreté et de l'injustice notamment qui doit servir d'énergie aux nouveaux dirigeants africains. Parce que, a-t-il souligné, «l'Afrique n'est pas une déception !»