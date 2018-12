Rwanda: La présidente de la Chambre des députés du Rwanda se félicite de la contribution du Maroc à la réforme de l'UA

Donatille Mukabalisa s'entretient avec Habib El Malki, Nasser Bourita et Rkia Derham

La présidente de la Chambre des députés de la République du Rwanda, Donatille Mukabalisa, s'est félicitée mercredi à Rabat de la contribution du Maroc aux efforts de réforme de l'Union africaine (UA).

Au cours de son entretien avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, elle a mis en avant le rôle du Royaume à l'échelle régionale et internationale et ses contributions depuis son retour à l'UA dans la réforme de l'organisation continentale «afin qu'elle soit plus efficace et plus indépendante», relevant que l'établissement de la zone de libre-échange entre les pays du continent devra constituer un puissant levier au service de l'intégration et de la prospérité des peuples africains.

Elle a, à cet égard expliqué que la visite en 2016 de S.M le Roi Mohammed VI au Rwanda a donné un nouvel élan aux relations entre les deux pays, renforcées par la signature d'un certain nombre d'accords de coopération. La responsable rwandaise a souligné sa détermination à œuvrer pour revigorer les relations de coopération notamment sur le plan parlementaire, faisant savoir qu'un groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays devra voir le jour prochainement à la Chambre des députés rwandaise.

De son côté, Habib El Malki s'est réjoui de la qualité des relations entre le Maroc et le Rwanda, lesquelles se sont renforcées depuis les visites effectuées par les chefs d'État des deux pays. Rabat et Kigali ont à cette occasion conclu une série d'accords de coopération dans des domaines aussi vitaux que l'agriculture, la technologie, l'énergie et le développement durable, a-t-il rappelé.

Il a indiqué que le Maroc, sous la conduite de S.M le Roi, a fait de la coopération Sud-Sud un choix stratégique, réitérant l'appui apporté par le Souverain à Paul Kagame en sa qualité de président de l'UA à l'œuvre de réforme de l'organisation panafricaine. Il a, à ce propos, mis l'accent sur l'attachement fort du Maroc à l'Afrique, à la préservation de sa stabilité et à l'aboutissement des efforts de développement.

Dans le même contexte, Habib El Malki a annoncé la création prochainement d'un groupe d'amitié parlementaire Maroc-Rwanda à la Chambre des représentants et a souligné la volonté de l'institution législative de promouvoir la coopération législative bilatérale et de l'institutionnaliser par le biais de la signature d'un mémorandum d'entente.

Il s'est, d'autre part, félicité de la position du Rwanda sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume et a évoqué l'appel lancé par S.M le Roi pour la création d'un mécanisme de dialogue entre le Maroc et l'Algérie afin de surmonter les différends pour un meilleur avenir des peuples de la région maghrébine.

Par ailleurs, et à l'issue de l'entretien qu'elle a eu mercredi avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, la présidente de la Chambre des députés du Rwanda a affirmé que son pays et le Maroc entretiennent « des relations excellentes que nous voulons porter à un niveau encore supérieur».

Elle a également indiqué avoir examiné avec le chef de la diplomatie marocaine plusieurs points centrés essentiellement sur les relations fraternelles de coopération et de collaboration, des relations qui vont, a-t-elle dit, «dans la ligne qui nous a été tracée par les deux chefs d'Etat, S.M le Roi Mohammed VI et le Président Paul Kagamé».

Ces relations se sont traduites par les différentes visites officielles de part et d'autre, mais aussi par les différents projets de coopération bilatérale, bénéfiques pour les deux peuples, a-t-elle ajouté.

La présidente de la Chambre des députés du Rwanda a également souligné, le même jour à Rabat, que son pays souhaitait bénéficier de l'expérience marocaine dans les domaines du commerce, de l'industrie et de l'investissement.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de ses entretiens avec la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, elle a loué les avancées réalisées par le Maroc dans différents secteurs, notamment ceux du commerce, de l'industrie et de l'investissement, faisant part de son souhait de bénéficier de l'expérience cumulée par le Royaume dans ces domaines.

Ces entretiens ont été aussi l'occasion d'explorer les moyens de développer la coopération entre le Maroc et le Rwanda dans différents domaines, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME), a-t-elle fait savoir.

Dans une déclaration similaire, Rkia Derham a relevé que les relations maroco-rwandaises ont connu une dynamique importante après la visite officielle du Président rwandais Paul Kagame, les 20 et 21 juin 2016 au Maroc et celle de S.M le Roi Mohammed VI au Rwanda, du 18 au 23 octobre 2016.

Elle a souligné, dans le même cadre, l'intérêt particulier que le Maroc accorde, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, au renforcement de la coopération Sud-Sud avec les pays africains frères et à l'accompagnement de leur développement.