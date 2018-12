Madagascar: Concert - Quator Squad fête la nativité

L'année 2018 a été l'année de la consécration pour Quator Squad, cet ensemble a entamé plusieurs séries de concert sur les scènes réputées de la capitale. Comme c'est Noël, Quator Squad répond présent.

Pour conclure en beauté l'année 2018 et célébrer la fête de la nativité, Quatuor Squad se produira en spectacle au Carlton, demaindurant un concert intitulé sobrement « chritsmas Symphony ». Décidemment, la formation ose s'attaquer de plus en plus à des scènes de plus en plus prestigieuses. Le répertoire sera large et varié : de Avia ry mino au tube de Rihanna, en passant par Gabriel's Oboe ou encore Martin Garrix. « A travers ce concert, nous voulons faire vivre la magie du moment à nos spectateurs. Le genre d'expérience qui donnera des ailes et qui émerveillera nos âmes de petits lutins », s'est exprimé Ravo Raboanarison, premier violon de Quator Squad.

Airtel Madagascar, en tant que fidèle partenaire des artistes, a tenu à réitérer son soutien au groupe Quatuor Squad qui a mené toute une série de concert durant l'année 2018. Plusieurs invités de marque accompagneront Quatuor Squad : Shy, Telo sy Telo, un groupe a capela, Do Be, un beatbox maker, des danseurs, un DJ , une douzaine de musiciens. Toky Rajaona, spécialiste en développement personnel, animera la soirée et fera office de « happythérapeute » avec une intervention exceptionnelle comme à l'accoutumée. Quatuor Squad, c'est également signe d'une jeunesse en marche, mélomane et professionnel jusqu'aux bouts de leurs violons.

Durant deux tours d'horloge, le groupe réinterprétera les grands classiques de Noël mais également des tubes malgaches et internationaux autour d'un spectacle symphonique comme Quator Squad a le secret. De nouvelles versions de « white Christmas » et « petit papa Noël » régaleront les spectateurs, comme le promet le groupe. A voir ce plateau musical, ce concert sera un évènement familial, où petits et grands pourront communier grâce à un récital enchanteur et riche. « Le spectacle alliera un style classique et moderne. Il incarnera à merveille l'esprit de Noël : être ensemble et profiter d'un bon moment », promet Ravo Raboanarison. « Christmas Symphony » sera un spectacle singulier.