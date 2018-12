Madagascar: Téléphonie mobile - La marque INFINIX vendue dans les Shops Airtel

Airtel Madagascar est constamment à la recherche des moyens pour satisfaire au mieux sa clientèle. En cette période de fête synonyme de cadeau, le troisième opérateur mobile mondial offre le meilleur en décidant de marier ses services de connectivité avec la gamme de smartphones de la marque INFINIX.

Un partenariat a été signé, hier entre Airtel Madagascar et INFINIX. Grace à cette convention, les téléphones INFINIX seront vendus avec des cartes SIM Airtel préalablement munies d'un volume de connexion internet.

Aubaine. Accessibles à tous, cette offre est disponible dans les shops Airtel à La City et la Galerie Smart Tanjombato dans lesquels la marque INFINIX dispose d'un espace dédié. La carte SIM Airtel qui accompagne le smartphone d'INFINIX sera dotée d'un volume internet entre 1,5Go et 5Go. Le prix des smartphones variera entre 450 000 ariary et 750 000 ariary. «Avec Airtel, nous proposons des produits et services complémentaires qui s'alignent au budget et aux exigences des malgaches en termes de performance et de qualité » a affirmé Zo Lalaina de INFINIX Madagascar Une aubaine, en tout cas, pour les utilisateurs puisque INFINIX est une marque de smartphone haut de gamme qui combine, à la fois, technologie de pointe et élégance. Elle a été créée en 2002 et fait partie du groupe Transsion Holding

Leader. « Grâce au volume de connexion qui accompagne tous les smartphones commercialisés par INFINIX, les clients peuvent instantanément profiter de l'expérience 4G d'Airtel » a déclaré, pour sa part Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel Madagascar. Bharti Airtel Limited est une société de télécommunications leader dans le monde avec des opérations dans 16 pays en Afrique et en Asie. Basée à New Delhi, en Inde, la société fait partie des trois plus grands opérateurs de téléphonie mobile au niveau mondial en termes du nombre d'abonnés. Airtel offre les services mobiles, internet 2G, 3G, 4G et Airtel Money. Bharti Airtel comptait plus de 444 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses opérations à la fin du mois de Septembre. Airtel Madagascar couvre aujourd'hui plus de 80% de la population à Madagascar jusque dans les zones les plus reculées. Avec plus de 200 sites répartis sur tout le territoire, Airtel est le plus grand réseau 4G à Madagascar. A noter qu'Airtel Madagascar a également procédé, hier à la remise des lots aux gagnants de la dernière édition du jeu Fun Quizz. Nous en reparlerons.