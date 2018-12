Gabon: LBV - C'est déjà la fête à Nzeng-Ayong

Alors que nous sommes à 96 Heures de la fête de Noël et moins de quinze jours de celui du nouvel an, les populations du sixième arrondissement, notamment de Nzeng-Ayong, sont déjà à l'heure de la fête. Grace à l'ingéniosité de la structure Event Market, qui a mis sur pied une foire dont le site est le Rond-point de Nzeng-Ayong.

C'est au Rond-point de Nzeng-Ayong que les populations du sixième arrondissement se donnent rendez-vous tous les soirs, depuis quelques jours. Dans ce site retenu par la structure Event Market, qui opère dans l'évènementiel, les populations profitent pleinement des jeux et des produits qui leurs sont proposés pour être dans l'ambiance des festivités de Noël et du nouvel an.

A quelques heures de la célébration de Noël, la tendance festive est plutôt portée vers les bambins. Ces derniers sont impatients de recevoir leurs cadeaux. Des cadeaux, qui ne relèvent plus d'un effet de surprise comme cela était le cas auparavant. Pour répondre de façon efficiente à cette difficulté qui perturbe quelque peu les parents, la structure Event Market a fait installer des stands de vente de cadeaux pour le plus grand plaisir des enfants : « Pour cette fête de Noël, je vais moi-même choisir le cadeau que papa va m'acheter », a lancé un enfant. Dans ces stands, on retrouve une variété de cadeau : vélos, poupées, jeux de société, etc.

Les adultes et les parents ne sont pas mis en marge de l'évènement. Dans cet espace, les hommes peuvent s'évader en écoutant les mixes du sulfureux DJ Dany. Pendant que les enfants jouent à leurs jeux favoris « le toboggan », sur la supervision d'un encadreur qui veille sur eux. Les femmes, quant à elles, papotent et font des achats pour préparer les fêtes. Elles partent de cet endroit avec des sacs pleins d'articles, profitant des prix des produits qui sont relativement bas : « C'est le moment où jamais pour nous femmes de nous faire plaisir. Ici, les produits vestimentaires défient toute concurrence. Ce soir, j'ai pu m'acheter trois robes de sortie que je porterai durant les fêtes.. », a expliqué une femme.

Cette foire qui a été ouverte le 17 Décembre dernier fermera ses portes le jour du nouvel an. Les populations de Nzeng-Ayong ont encore quelques jours devant eux pour profiter au maximum du bonheur que peut leur apporter la structure Event Market.