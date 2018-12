Sénégal: Ligue des Champions - Daff veut boucler l'année en beauté avec la qualification pour la phase de groupes

interview

Le Jaraaf battu 0-2 lors de la manche aller des 16èmes de finale de la Ligue des Champions CAF, refuse d'abdiquer même s'il s'attend à une rencontre difficile contre une grande équipe du WAC de Casablanca qui partira encore une fois avec les faveurs selon son entraîneur, Malick Daff. Cafonline.com l'a rencontré.

Comment prépare-t-on un match retour contre le WAC en ayant perdu la manche aller 0-2 ?

En essayant de garder toute sa lucidité face à un défi immense. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de remonter la pente face à une grande équipe championne d'Afrique en 2017.

Nous restons les petits poucets mais on se donnera les moyens de croire aux possibilités de renverser la montagne pour continuer notre route dans cette compétition.

Reconnaissons qu'en perdant 0-2 face à un tel adversaire, vous avez peu de chance ?

Justement, les chances ne sont pas immenses mais nous sommes dans le domaine du football où ce ne sont pas toujours les meilleurs ou ceux disposant de la plus grande surface financière qui passent.

Et sur la manche aller, certes, on a perdu mais nous avons eu des possibilités et c'est pourquoi, depuis lors, nous travaillons à ce que notre rêve puisse se réaliser.

En faisant quoi?

En croyant à la valeur du travail et en allant au bout de notre rêve. A Casablanca lors de la manche aller, nous avons eu des possibilités peut-être que nous n'avions pas totalement cru.

Cette fois-ci, il faudrait jeter toutes les forces dans la bataille et surtout faire comme eux marquer un but au moins en première période. Et cela d'autant plus que ce sera devant notre public.

Depuis 2004, la qualification en phase des poules des compétitions africaines est devenue inaccessible pour les clubs sénégalais, vous vous sentez capables de passer ce cap ?

Nous ne devons pas rester fatalistes, seul le travail paie. Les autres clubs africains, ce ne sont pas des surhommes, ce sont des footballeurs qui travaillent et nous allons essayer en nous donnons tous les moyens mais si ça ne passe pas aussi, nous allons continuer en sachant que ce mur aussi va tomber un jour ou l'autre.

Vous jouez votre match retour ce samedi à quelques jours de la fin de l'année, votre vœu le plus cher pour l'année prochaine ?

Nous formulons le vœu de nous qualifier avec le Jaraaf à la phase de poules de la Ligue des Champions. Nous avons réussi de grandes performances au cours de cette année 2018.

Nous avons permis au Jaraaf de retrouver le titre de champion du Sénégal qu'il n'avait pas gagné depuis 2010, nous avons aussi qualifié les Lionceaux en phase finale de CAN des moins de 17 ans et nous voulons boucler l'année en beauté avec cette qualification en phase de poules de la Ligue des Champions.

Rien n'est perdu et on se donnera les moyens d'atteindre cet objectif pour notre équipe et pour le football national. Le Sénégal a besoin de franchir ce cap et les joueurs du Jaraaf en sont conscients.