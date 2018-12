Algérie: Une attention particulière est accordée à la retransmission des rencontres de la CAN

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab a affirmé, jeudi à Alger, que la question des droits de retransmission des compétitions internationales en général et de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en particulier figure en tête des préoccupations du secteur de la Communication qui veille à trouver des solutions pour permettre au grand public de suivre ces rendez-vous sportifs.

Lors d'une séance plénière au conseil de la Nation consacrée aux réponses aux questions orales, M. Hattab qui répondait à question sur les droits de retransmission et les mesures pouvant être prises par le ministère de la Jeunesse et des sports pour permettre au public algérien de suivre les rencontres de l'équipe nationale à l'étranger, particulièrement lors de la phase finale de la CAN prévue l'année prochaine, a déclaré "nous veillons, en collaboration avec le ministère de la Communication, à trouver une solution à la question des droits de retransmission des compétitions et évènements sportifs à l'étranger, et notamment permettre aux millions d'Algériens de suivre la phase finale de la prochaine CAN".

Depuis quelques années, le groupe Bein Sports est devenu le détenteur exclusif des droits de retransmission dans la région d'Afrique du Nord et du Moyen Orient de plusieurs compétitions, dont la phase finale de la CAN.

Depuis quelque temps, la Confédération africaine de football (CAF) a conclu un accord portant octroi des droits de retransmission des rencontres au groupe français "Lagardère", ce qui lui accorde le droit d'exploitation de ces activités sportives. Le réseau Bein Sports est le premier actionnaire du groupe français.

"L'Etablissement public de télévision (ENTV) a consenti d'importants efforts pour trouver un moyen juridique permettant au public algérien de suivre la participation des sélections nationales dans les manifestations sportives notamment lors de la CAN, mais cela se révèle impossible d'autant que les sociétés qui détiennent les droits de retransmissions exigent des montants faramineux", a expliqué le ministre.

Cette problématique a été évoquée lors de la Réunion des ministres africains de la Jeunesse, des sports et de la culture tenue octobre dernier à Alger, où l'Algérie avait souligné aux pays membres la nécessité de renforcer la stratégie de marketing et de sponsoring pour une meilleure exploitation des ressources, tout en les appelant à formuler des propositions dans le cadre d'une action coordonnée et intégrée découlant de tous les Etats membre de l'UA, a rappelé M. Hattab.

A noter que l'Algérie a proposé, lors de la 3e session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine (UA) sur la jeunesse, la culture et le sport, d'ouvrir le débat sur les relations de l'Afrique avec les instances sportives internationales pour la gestion et le développement du sport, les exhortant à déployer des efforts pour assurer un développement "harmonieux" du sport avec les instances internationales dans le cadre d'une approche globale et inclusive.