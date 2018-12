Algérie: Les assises nationales sur l'environnement et l'économie circulaire le 25 décembre à Alger

Alger — Les assises nationales sur l'environnement et l'économie circulaire se tiendront le 25 décembre à Alger, a indiqué, jeudi, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati.

Ces assises s'inscrivent dans le cadre d'une série de manifestations organisées par le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables pour sensibiliser aux dangers des déchets, notamment en plastique et la nécessité des les valoriser dans le cadre de l'économie circulaire qui repose sur le recyclage des différents types de déchets, a indiqué Mme Zerouatit lors d'une séance plénière au Conseil de la Nation consacrée aux questions orales, présidée par M. Abdelkader Bensalah.

Répondant à la question d'un membre du Conseil de la nation sur l'accumulation des déchets et les répercussions de ce phénomène sur l'environnement et la santé, la ministre a reconnu la gravité de la situation, relevant, à cet égard, que la moyenne de consommation des sacs en plastique en Algérie s'élevait à 180 sachets/personne par an.

La lutte contre ce phénomène doit commencer par la sensibilisation du citoyen à travers des campagnes médiatiques et des activités sur le terrain, a ajouté la ministre.

Parmi les activités de volontariat que veille le secteur à initier, la ministre a cité la caravane de la ville verte qu'elle a supervisé personnellement avec des parlementaires, des artistes et des personnalités influentes dans la société et qui a sillonné plusieurs wilaya du pays, se félicitant, à cet égard, de la campagne de nettoyage des plages initiée par des clubs de plongée sous l'égide d'experts onusiens.

La ministre a cité également la campagne de distribution, à travers plusieurs wilayas, du couffin fabriqué à base de produits naturels, en collaboration avec les autorités locales, exprimant son souhait que ce couffin remplace graduellement le sac en plastique, ce qui permettra de réduire la pollution plastique.

Par ailleurs, la ministre a salué la décision du ministère du Commerce portant interdiction de l'importation des sacs en plastique, proposant d'obliger les producteurs des matières plastiques à verser des taxes dont les revenus contribuent au financement d'opérations de lutte contre la pollution plastique.

Au plan économique, Mme Zerouati a souligné sont attachement à faire des déchets une matière première recyclable, ce qui encouragera l'investissement en matière de collecte, de tri et de recyclage des déchets.

Rappelant que son département ministériel veille à attirer et accompagner les producteurs et jeunes désirant investir dans ce domaine, la ministre a indiqué que plusieurs réunions ont été tenues avec les responsables de l'Agence nationale du développement de l'investissement (ANDI), l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ), le Centre national du registre de commerce (CNRC) et la Caisse Nationale d'Assurance Chômage (CNAC) pour orienter les futurs investisseurs vers l'investissement en matière de valorisation des déchets. Elle a, dans ce sens, souligné que les banques devraient accompagner ce genre d'investissements.

Insistant sur l'impératif d'accorder des facilitations et des mesures incitatives en matière de recyclage, Mme Zerouati a évoqué le centre d'enfouissement technique Hamici d'Alger qui s'est doté d'une machine pouvant recycler 250 kg de sacs en plastique/heure, soit 250 tonnes/jour.

Par ailleurs, la ministre a mis l'accent sur la nécessité d'encourager l'industrie des sacs en carton pour remplacer les sacs en plastique, notamment dans les grandes surfaces, faisant remarquer que certains commerçants et investisseurs utilisent ces sacs écologiques.

Mme Zerouati a ajouté que son département ministériel adopte actuellement une politique ambitieuse qui repose sur des orientations du plan national de l'environnement et du développement durable, en collaboration avec toutes les forces actives de la société.