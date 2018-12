Algérie: Football - Le CRB saisit le TAS et la FIFA pour la restitution des trois points défalqués

Alger — La Société sportive par actions (SSPA)/CR Belouizdad compte saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et la Fédération internationale de football (Fifa) pour la restitution des trois points défalqués suite à son forfait à domicile face à l'AS Ain M'lila pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, indiqué jeudi un communiqué du club algérois.

"Le CRB s'estime lésé et victime d'une application erronée de la loi par les instances du football en Algérie, alors que les mêmes instances croient appliquer la loi. Après épuisement de toutes les voies de recours auprès de la Ligue de football professionnel (LFP) et de la fédération algérienne de football (FAF), il a été décidé de réserver notre action à la saisine des instances juridictionnelles à savoir le TAS et la Fifa pour le recouvrement de nos droits.", lit-on dans le communiqué signé par le P-dg du CRB, Charaf-eddine Amara.

Cette décision fait suite aux dernières déclarations du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, qui avait annoncé à la Radio nationale que "les trois points défalqués au CR Belouizdad ne seront pas restitués".

"Je pense que la réglementation est claire dans cette histoire, le CRB a déclaré forfait pour le match de la première journée du championnat à domicile face à l'AS Aïn M'lila pour dettes impayées, ce qui lui a valu une défaite sur tapis vert (3-0) et une défalcation de trois points. La FAF ne peut pas déroger à la réglementation et aux décision prises au sein du bureau fédéral. Je souhaite bonne chance au CRB pour la suite de championnat. 45 points sont en jeu et le club doit réagir pour éviter la relégation", avait déclaré Zetchi à la Radio Jil FM.

Pour la direction du club, "ces déclarations qui ne se basent sur aucun fondement légal ont été reprises par les médias et qui n'ont d'effet qu'attiser les passions des supporters du club en droit de s'attendre à un traitement correct de leur affaire", a-t- on ajouté.

Le CR Belouizdad occupe la dernière place du classement avec 10 points à l'issue de la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis à cinq unités du premier club non-relégable.