Algérie: Mise en service prochaine de dix centres de référence de planning familial

Tissemsilt — Dix centres référentiels de planning familial seront mis en service prochainement au niveau national, a-t-on appris jeudi à Tissemsilt, auprès de l'Association algérienne de planification familiale (AAPF), Ali Chaib.

En marge d'une journée scientifique régionale sur le planning familial, le président de l'AAPF, Ali Chaib, a indiqué que ces centres, les premiers du genre au niveau national, seront situés dans les wilayas de Blida, Alger, Boumerdès, Tissemsilt, Batna, Biskra, Jijel, Sétif, Adrar et Skikda, regroupant chacun une sage femme, un généraliste et un chargé d'administration, aujourd'hui en formation encadrée par l'AAPF et qui seront recrutés par les directions de la santé et de la population.

La création de ces centres de référence sera généralisée l'année prochaine pour toucher toutes les wilayas dans le cadre du partenariat entre l'AAPF et le minisitère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a fait savoir que l'association vise un taux de natalité ne dépassant pas les 2,5 ou 2,6 pour cent dans le cadre du plan stratégique de planification familiale 2016-2022 qu'elle a élaboré, signalant que ce taux est actuellement de 3,1 pc.

Parmi les autres objectifs tracés à l'horizon 2022 est celui d'arriver à environ 5 millions de jeunes agés de moins de 25 ans.

Pour s a part, le sous-directeur au ministère de la Santé, Lotfi Hanachi, a indiqué que le ministère œuvre à une organisation familiale rationnelle à travers la mise en £uvre du plan de soutien au programme national de la planification familiale 2017-2020, qui repose sur quatre principaux axes dont celui d'espacement des naissances.

Initiée par l'AAPF en collaboration avec la direction de la santé et de la population, cette rencontre a débattu de sujets relatifs à la planification familiale abordant les consultations spécialisées, les contraceptives, l'organisation des naissances et dépistage précoce du cancer chez les femmes enceintes, en présence de gynécologues, pédiatres et sage-femmes d'établissements sanitaires de plusieurs wilayas.