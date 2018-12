Algérie: Rabha Tounsi réélue présidente de l'ONVT pour un nouveau mandat

Alger — La présidente de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme et leurs ayants-droit (ONVT) Rabha Tounsi a été réélue, jeudi à Alger, à la tête de l'organisation pour un nouveau mandat de cinq ans.

Réélue à main levée lors des travaux du congrès extraordinaire de l'ONVT, Mme Tounsi a tenu à rappeler que, sans la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, l'Algérie n'aurait pu renouer avec la paix et la stabilité et sortir "des ténèbres de la Fitna, des tueries et du sous-développement".

Plaidant pour la défense des réalisations et acquis obtenus par les familles victimes du terrorisme grâce à la politique "judicieuse" du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, elle a rappelé les souffrances de ces familles durant la décennie noire.

Par ailleurs, Mme. Tounsi a appelé à la vigilance face aux tentatives visant à ternir l'image et à marginaliser l'ONVT et exhorté ses adhérant à faire bloc face à ces manœuvres.

L'ONVT a appelé le président Bouteflika à "répondre favorablement à l'appel des Algériens et Algériennes de poursuivre sa mission à la tête de l'Etat et continuer ses efforts de construction et développement de l'Algérie".

Dans une message lu par le délégué de la wilaya de Tébessa, Hamida Noureddine, l'ONVT a renouvelé son serment de fidélité au Président de la République, affirmant que ses adhérant demeureront "des soldats derrière lui dans la bataille de construction et d'édification", saluant le rôle qu'il a joué pour le recouvrement de la paix et de la stabilité dans le pays.

