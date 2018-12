Algérie: Décès de l'ancien président éthiopien - Bensalah signe le registre de condoléances

Alger — Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah a signé, jeudi, au siège de l'ambassade d'Ethiopie à Alger, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président éthiopien, Girma Woldegiorgis à l'âge de 95 ans.

"C'est avec une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du décès de M. Girma Woldegiorgis, ancien président de la République démocratique fédérale d'Ethiopie. En cette douloureuse épreuve, nous vous présentons, ainsi qu'à la famille du défunt, au nom du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et en mon nom propre, nos condoléances les plus attristées et vous assurons de notre sentiment de compassion et de sympathie", a écrit M. Bensalah sur le registre. Et d'ajouter "je saisi également cette douloureuse occasion pour rappeler les qualités du défunt, ardent patriote et chevronné politicien qui s'est distingué par son attachement indéfectible à défendre les intérêts de son peuple".

"Avec la disparition de Girma Woldegiorgis, l'Ethiopie a perdu un de ses leaders politiques les plus brillants dont les générations se souviendront pour son sincérité, son dévouement, son patriotisme et sa lutte", a conclu M. Bensalah.