Togo: Denkey Kevin - Le jeune togolais signe pro avec Nîmes Olympique

Arrivé dans le nid des Eperviers par le biais du tournoi de Toulon où il a été distingué, Denkey Kevin a convaincu le public togolais par ses performances. Ses dribbles en course et sa vision de jeu sont vraiment appréciés par le staff de Claude Leroy, qui a chaque journée internationale, il ne manque pas de le convoquer.

C'est sans doute cette performance qui a séduit les responsables du football de Nimes à faire signer le joueur de 18 ans un contrat professionnel le liant avec le club jusqu'à 2021.

« C'est un attaquant solide, rapide, intelligent devant le but, qui doit maintenant s'aguerrir au haut niveau, développer son jeu défensif et collectif » a indique à midi Libre, Laurent Boissier le directeur sportif de NO.

Arrivé en France 2012 par le biais de son oncle, il a déposé ses valises dans le club du Cascol d'Oullins où il a été déniché par Bernard Blaquart, directeur du centre de formation de Nîmes.

« J'ai fait trois jours d'essai à Nîmes, qui m'a proposé de signer en préformation. L'Olympique lyonnais me voulait aussi, mais pas avant 15 ans. J'ai choisi Nîmes, où je dois beaucoup à mes formateurs, MM. Dumas, Redon, Deplagne, Beyrac, Mattiello, et bien sûr M. Blaquart, qui m'a vu et a validé ma venue » a dit le joueur.

Une fois professionnel, Denkey Kevin veut se mettre rapidement au travail pour prouver que cette signature n'est rien qu'une étape de sa carrière.

« Dès le premier jour, j'ai compris que le chemin allait être long. Ce contrat, c'est un aboutissement de ma foi : j'y ai toujours cru. Ce contrat, ce n'est pas un acquis, c'est une page qui se ferme, celle de la formation et une qui s'ouvre, celle des pros. Aujourd'hui, je veux rendre ce que Nîmes m'a donné : jouer rapidement, apporter à l'équipe, marquer des buts ».

Avec le Togo, Denkey Kevin a inscrit trois buts dont deux au tournoi de Toulon et un avec la sélection A du Togo. C'était contre la Gambie lors de la 3è journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.