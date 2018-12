Tunisie: Prudence mesurée !

Lors du match aller, l'équipe zambienne a réussi à tenir en échec l'équipe sfaxienne lors de la première mi-temps. Et il a fallu la seconde période pour que les Sfaxiens parviennent à marquer trois buts.

A 4 à 1 avec un possible retour de Hamdouni et Moncer, le match retour s'annonce difficile, vu la chaleur et l'humidité. Malgré une défense très lente, Green Buffaloes est intraitable at home avec quatre victoires en championnat et en Coupe de la CAF. Les Sfaxiens ont les qualités pour marquer et tenir aussi en échec les Zambiens de Buffaloes.

Au cours de cette semaine, Krol a cherché à améliorer le rendement de son comportement offensif en axant ses efforts sur le jeu en mouvement et les déviations sur Firas Chaouat afin de déséquilibrer les défenseurs zambiens et se créer des occasions de but. D'ailleurs, le staff technique a choisi l'option offensive pour espérer marquer à Lusaka, sans prendre de but du moins pendant la première mi-temps du match retour.

Hamdouni et Moncer disponibles

Le nombre de joueurs blessés au CSS a augmenté. Le milieu de terrain Herzi n'a pas pu se déplacer à Lusaka pour blessure. Il sera indisponible pendant trois semaines. Il y a aussi Jouini, blessé face à ces Zambiens lors du match aller. Il sera forfait pour le match de dimanche. Par contre, la dernière séance avant le départ à Lusaka a connu le retour de Moncer et Hamdouni, complètement rétablis et actuellement avec le groupe dans la capitale zambienne.

«Le match sera difficile à négocier vu les conditions climatiques en Zambie. Mais la plupart des joueurs sont habitués à jouer en Afrique. Bien sûr avec le score de 4 à 1, lors du match aller, nous sommes sereins, mais la vigilance sera de mise. Il faut tenter de marquer à Lusaka. Je crois qu'en récidivant notre manière de jouer démontrée en seconde période, face à notre adversaire à Sfax, nous pourrons nous en tirer car les Zambiens sont beaucoup plus physiques que techniques», a souligné Masmoudi, l'entraîneur adjoint du CSS.

La défense sfaxienne, avec son quatuor Dahmane, Mathlouthi, Amamou, Hnid, est intraitable pour annihiler les assauts zambiens. Elle a l'expérience et la vigilance pour tenir le coup et surmonter tous les obstacles.

Un milieu inédit

Mais c'est au niveau de l'entrejeu que les Sfaxiens doivent faire un effort pour une circulation plus fluide avec une relance plus sûre et un jeu en mouvement qu'ils affectionnent particulièrement. Le retour de Moncer et de Hamdouni sera un atout pour avoir un entrejeu plus clairvoyant et avoir plus d'imagination pour alimenter Marzouki, auteur de deux buts face aux Zambiens lors du match aller, et Manuchio et Chawat.