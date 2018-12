Tunisie: Une retranscription italienne de la légende russe

L'adaptation des Italiens Giulia Zeetti et Cecilia Ventriglia reprend l'intégralité de ce célèbre conte russe tel que l'a recueilli Alexandre Afanassiev, avec quelques clins d'œil à la musique de Stravinski.

« L'oiseau de feu » est un oiseau légendaire issu du folklore des pays slaves. Paré de plumes rougeoyantes et venu d'une terre lointaine, il représente en même temps une bénédiction et une malédiction pour celui qui le capture. La légende a été popularisée par le ballet L'oiseau de feu, composé en 1909-1910 par Igor Stravinski (1882-1971) pour les Ballets russes de Serge Diaghilev.

Le spectacle «Uccello di fuoco» met en scène l'histoire du Prince Ivan qui, ayant capturé l'oiseau de feu, lui rend sa liberté contre l'une de ses plumes. Il s'éprend ensuite de l'une des princesses enchantées qui sont dans le jardin du géant aux doigts verts. Il est fait prisonnier, mais l'oiseau de feu vole à son secours. Ivan s'empare de l'âme du géant préservée comme un œuf dans un coffret. Le géant meurt. Le palais s'écroule et Ivan s'enfuit avec la princesse.

Interprété par Cecilia Ventriglia, Giulia Zeetti et Stella Piccioni, Ayumi Makit (scénographie et costumes), «L'uccello di fuoco» mêle jeu d'acteur, musique et marionnettes, et ce mélange apparaît extraordinairement intéressant au moment d'aborder un thème comme celui des rêves et des ambitions, où s'entremêlent le monde du réel et celui de l'imaginaire. Des aventures, des obstacles et surtout des occasions d'apprendre, de grandir et de goûter aux richesses des autres cultures.

Un spectacle qui s'annonce haut en couleur, impressionnera les plus jeunes et ravira les plus grands, éblouissant les amateurs par sa richesse et sa densité. A découvrir certainement !