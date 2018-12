Tunisie: De la nécessité de renforcer le contrôle administratif

Qualifier l'absentéisme de catastrophe n'est pas exagéré. Les parents qui y sont confrontés, quotidiennement, le savent et en mesurent l'impact sur leurs enfants. Mais, ils sont incapables de trouver la solution. Quand ils s'adressent à l'administration de l'établissement concerné, ils n'ont aucune réponse. Le responsable n'a aucun moyen de limiter les dégâts.

Pis encore, on le voit se ranger du côté de l'enseignant(e) concerné(e). Des directeurs vont même jusqu'à donner raison aux absents.

L'exemple d'un établissement relevant du commissariat régional à l'éducation de Ben Arous est fort édifiant. Il ne serait pas le seul, d'ailleurs. Les parents se sont habitués à voir leurs enfants revenir de l'école ou du collège parce que tel(le) enseignant(e) est absent(e). Ce scénario est quotidien. De ce fait, les élèves d'une même classe peuvent enregistrer des absences répétées de leurs professeurs sans aucun préavis. Et on sait ce qui se passe dans ces cas.

L'autre point qui taraude les esprits des parents d'élèves reste celui des cours par groupe ou par semaine A ou B.

Dans le premier cas, on a pu noter qu'un professeur, après avoir enseigné ses élèves sous la forme d'une classe entière durant plusieurs semaines, s'avise de changer de méthode en cours d'année en adoptant le procédé par groupe. Selon quelle méthodologie ou selon quelles règles ?

Quant à la semaine A et B, il faudrait avoir un calendrier magique pour obtenir deux semaines de suite sans cours. Selon la version de la personne concernée, il y a eu cours avant la petite vacance du mois de novembre, donc, la semaine qui suit, il n'y aura pas cours. La semaine d'après, non plus, il n'y a pas eu cours. Autrement dit, deux semaines de suite sans cours et sans savoir laquelle est la semaine A ou B. Cela s'est poursuivi ainsi jusqu'à l'arrivée de ces vacances d'hiver.

Quand les responsables ferment l'œil sur les dépassements

Et, le plus étonnant, c'est que le directeur de l'établissement incriminé est sur la même longueur d'onde que la personne dont on parle.

Face à ces situations inacceptables, on se demande si, un jour, les parents pourront avoir leur mot à dire. Car les pratiques constatées montrent que certains responsables d'administration ne sont pas au niveau de leurs tâches puisqu'ils considèrent les parents comme des ignares qui ne comprennent rien à l'école. De plus, ils ont peur de se faire rabrouer par les syndicalistes en place. Donc ils acceptent de fermer l'œil sur certains comportements.

Un peu plus de rigueur serait le bienvenu dans nos institutions scolaires. Les CRE devraient être plus vigilants et plus à l'écoute des réclamations des parents qui sont très souvent judicieuses et logiques. Les doléances qui sont remises dans les bureaux d'ordre devraient bénéficier de l'intérêt qu'il faut au lieu de les jeter aux oubliettes comme c'est trop souvent le cas. Et dans ce contexte les preuves abondent.

De même, il y aurait lieu de renforcer les inspections administratives pour mieux suivre les absences des enseignants et leur conformité aux réglementations en vigueur. Car il y a des absences qui ne manquent pas de susciter des interrogations. Notamment celles des enseignants qui ont des activités syndicales ou les enseignants des matières comme les éducations musicale, artistique ou théâtrale.

Si les absences justifiées sont un droit, il faudra, également, préserver les droits des apprenants à un minimum d'heures de cours.