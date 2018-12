Congo-Kinshasa: Après le report, le chaos

Ils ont essayé de faire croire à l'opinion qu'ils allaient tenir le cap. Mais finalement, les dirigeants de la CENI sont redescendus sur terre pour se rendre à l'évidence. Les élections qui devaient avoir lieu dimanche 23 sont reportées au 30 décembre. Un report prévisible, mais pas rassurant.

Ce qui était une rumeur, une supposition, puis une évidence malgré les dénégations et entêtement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à maintenir le cap, est finalement officialisé. Les élections présidentielle, législatives et provinciales du 23 décembre prochain sont reportées au 30 décembre 2018.

La vérité a finalement pris le dessus sur la cécité déconcertante des dirigeants de la Centrale électorale. Si on est lucide, et ce n'est pas une insulte, le Congo n'a pas les moyens d'organiser à lui seul les élections dignes de ce nom. Brandir la « souveraineté » et la dignité nationale pour refuser l'aide internationale jusquà placer le pays dans une situation de tension permanente.

Aujourdhui, les dirigeants de la CENI et les dirigeants congolais doivent se sentir petits dans leurs souliers. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Sinon, beaucoup se seraient déjà retrouvés sous terre.

Dune manière ou d'une autre, ces élections vont finir dans le chaos et l'affrontement général. Il est quasiment prévisible que l'opposition n'acceptera pas les résultats qui donneraient Shadiry vainqueur. Or, cest le scenario écrit d'avance par le pouvoir.

Le Gouvernement organise plutôt le sabotage des élections

Et ce report qui était prévisible ne fera qu'accentuer les soupçons et le rejet de l'autorité qu'est censée incarner la CENI.

Ce qui n'augure rien de bon. La CENI n'est pas prête pour organiser des élections crédibles. Le 30, elle ne sera pas prête. Et même si elle dispose encore d'un an, elle ne sera pas prête non plus. Pourquoi ? Parce que le pouvoir de Kinshasa ne veut pas organiser les élections crédibles, transparentes et apaisées. Il organise plutôt le sabotage des élections.

Le drame du Congo dans cette histoire des élections est que les dirigeants donnent l'impression qu'ils ne connaissent pas leur propres pays. Parce que, comment un pouvoir central qui a du mal a assuré la sécurité sur l'étendue du territoire national, peut refuser l'aide des Nations unies pour une bonne organisation du scrutin ?

Il ne doit y avoir aucune honte à cela, car même les pays les plus stables que le Congo ont souvent recours au système multilatérale pour faire face à certaines opérations complexes, notamment en période électorale qui nécessite beaucoup de logistique et de moyens humain, matériel et financier.

Pour des hommes qui se disent responsables, gouvernant un pays de presque 2, 5 millions de Km2, et vue l'instabilité qui y prévaut, ils auraient dû solliciter l'aide de la Communauté internationale pour faire face à l'organisation des élections.

Mais à force de jouer avec les nerfs des acteurs politiques et du peuple congolais, la CENI et le pouvoir vont instaurer une situation de méfiance et de défiance, qui va se transformer en violence, au risque de faire sombrer le pays dans une instabilité politique. A moins que ce soit le désir ultime du clan de Kabila pour se maintenir au pouvoir.