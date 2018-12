Cameroun: Fête de Noël - C'est la fièvre des préparatifs

A quelques jours de la célébration de la Nativité, les familles s'activent pour que les festivités soient belles.

Pour de nombreuses familles, cette semaine est la dernière ligne droite des préparatifs des fêtes de fin d'année en général et de Noël en particulier. Dans les rues, les magasins et autres grandes surfaces de Yaoundé, l'affluence est montée d'un cran. Les embouteillages de plus en plus accentués, en sont d'ailleurs un indicateur. « Je me demande comment on va circuler quand les salaires des fonctionnaires vont sortir », s'inquiète Willy T., taximan. Pour certaines familles, c'est la course contre la montre qui a commencé au regard de la multitude d'évènements qui meublent cette période. « Nous préparons la dot de ma sœur. En même temps, il y a les emplettes de Noël qu'il faut faire.

Sans compter les réunions. Je suis un peu submergée », avoue Louise Bebet, enseignante. D'autres familles ont joué la carte de l'anticipation. « J'ai acheté les cadeaux de mes enfants la semaine dernière. Pour ce qui est du repas, nous avons anticipé pour être à l'abri d'une éventuelle flambée des prix », explique Pélagie Banze, commerçante. Pour les fonctionnaires, l'anxiété gagne en intensité, les salaires n'étant pas encore disponibles. « Les enfants commencent à faire pression pour leurs cadeaux. J'attends les salaires pour le faire. Même si les prix risquent d'être élevés », explique Brice F.

D'autres ont choisi de célébrer Noël dans la spiritualité. Question de fêter en harmonie avec les Saintes écritures. « J'ai intensifié mon rythme de prières. C'est important de vivre l'avènement de l'enfant Jésus dans la spiritualité », affirme Omer Biwolé, opérateur économique. Les chapelles des différentes églises se parent peu à peu de leurs plus beaux atours en prélude à la naissance de Jésus. Les boîtes de nuit, bar-dancings font également leurs toilettes des grands jours. Du point de vue sécuritaire, des dispositions spéciales ont été prises pour assurer la sécurité des citoyens leurs biens pendant cette période festive. Les uns et les autres peuvent donc célébrer la fête de la nativité en toute quiétude