Ile Maurice: Cilida - «Pas que des biscuits pour les réfugiés cette fois»

Il y aura plus que de l'eau et des biscuits dans les centres de refuge cette fois-ci. C'est l'assurance donnée par Fazila Daureeawoo lors d'une réunion du National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMC) ce vendredi 21 décembre.

Le protocole a changé. S'il n'y a pas assez de place dans les centres de refuge, les centres de jeunesse seront aussi mis à la disposition des réfugiés. De plus, outre des biscuits et de l'eau, les repas seront désormais composés d'un aliment en conserve et des fruits secs. La vice-Première ministre et ministre des Collectivités locales a aussi fait savoir que des consignes ont été données aux instances appropriées pour le nettoyage des drains.

Prem Goolaup, directeur de la station météorologique, a fait savoir que des rafales pourront atteindre plus de 90km/h aujourd'hui, d'où la décision de passer en alerte 2. Si Cilida continue sur sa trajectoire, l'alerte 3 n'est pas à écarter dans la journée de demain. Selon les analyses des prévisionnistes, le cyclone passera à 140km à l'Est de Maurice dimanche. Mais il s'affaiblira lorsqu'il passera à proximité de St-Brandon.