Sénégal: "Grand Tortue-Ahmeyim" - La décision finale d'investissement attendue ce vendredi

Dakar — Le président sénégalais Macky Sall et son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz vont ratifier, ce vendredi, à Nouakchott, "les derniers accords nécessaires à la prise de décision finale d'investissement" du projet de Gaz naturel liquéfié (GNL) du "Grand Tortue-Ahmeyim" (GTA), à cheval entre leurs pays, a-t-on appris du ministère sénégalais du Pétrole et des Energies.

Cette étape constitue "l'aboutissement de plusieurs années de travaux" des équipes techniques des ministères du Pétrole, des Finances, ainsi que des sociétés nationales des deux pays, selon un communiqué des autorités sénégalaises.

Il est mentionné dans le texte reçu du ministère du Pétrole et des Energies que ce travail a été mené "en parfaite coordination entre les deux pays d'une part, et avec les compagnies pétrolières internationales BP et Kosmos d'autre part", chargées de l'exploitation de ce gisement, un travail qui a porté sur "la convention régissant la fiscalité applicable aux sous-traitants".

"Compte tenu du caractère transfrontalier du champ, ce document harmonise les deux législations fiscales applicables aux sous-traitants", ajoute le communiqué.

"Cette convention qui assure également un partage juste des recettes fiscales entre les deux pays sera annexée à l'accord de coopération inter-Etats signé le 9 février dernier par les deux ministres du Pétrole", ajoute-t-il.

La Mauritanie et le Sénégal avaient signé à cette date un "accord de coopération intergouvernemental" portant sur l'exploitation de ce champ gazier se trouvant à la frontière maritime entre les deux pays.

À compter de la prise de décision finale d'investissement, les deux compagnies nationales que sont Petrosen et la Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier, "en tant que membres de l'association des contractants, doivent participer aux investissements à réaliser pour la construction des installations de production", ajoute le communiqué.

"Un accord de financement avec BP et Kosmos a été conclu par chacune des deux compagnies nationales", rappelle la même source, avant d'ajouter : "A la suite d'un processus rigoureux et compétitif, les contractants du projet GTA ont identifié et conclu un protocole d'accord définissant les grandes lignes d'un futur contrat d'achat et de vente de gaz naturel liquéfié avec le futur acheteur".

"Ledit contrat sera négocié de façon détaillée à partir de janvier 2019. Ce protocole, signé par les contractants, est soumis à l'approbation des ministres du Pétrole des deux pays", relève le communiqué.

Contrairement au projet pétrolier, précise-t-il, "tout projet gazier nécessite, avant son développement, l'assurance que le gaz à produire trouvera un repreneur".

"Jusque-là, le projet Grand Tortue Ahmeyim était dans la phase +exploration+, avec la mise en œuvre d'un ensemble d'activités pour chercher, trouver et évaluer, techniquement et économiquement, les ressources en hydrocarbures", fait-on valoir concernant l'autorisation d'exploitation délivrée par les deux Etats aux contractants.

"Cette phase est sanctionnée par la soumission aux ministères du Pétrole des deux pays, pour approbation, d'un plan de développement et de mise en exploitation du champ gazier de Grand Tortue Ahmeyim. Une fois les évaluations réalisées, les financements assurés, la fiscalité clarifiée, les contractants s'engagent mutuellement et vis-à-vis de l'Etat à développer le projet", explique le communiqué.

Les parties "sollicitent aussi, par soumission d'un plan de développement du champ, la délivrance d'une autorisation d'exploitation exclusive par les ministères du Pétrole, afin d'entrer dans la phase +exploitation+ au cours de laquelle seront réalisés, dans un premier temps, les travaux de construction des installations de production (puits, gazoducs, bateau de traitement, bateau de liquéfaction, etc.)".

Le communiqué signale que cette phase sera "suivie ensuite de la mise en production du gaz contenu dans le champ dès 2022", une autorisation signée par les deux ministres du Pétrole.

"Avec l'ensemble de ces accords, le Sénégal va faire un grand pas vers sa destinée de pays producteur de gaz et de pétrole. C'est le top chrono officiel qui marque la fin de la phase d'exploration et le début de la phase d'exploitation", affirme le ministère du Pétrole et des Energies.

Le champ gazier "Grand Tortue/Ahmeyim", mis à jour en janvier 2016, est considéré comme "le plus important gisement" en Afrique de l'Ouest, avec des réserves estimées à 450 milliards de mètres cubes.