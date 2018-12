Sénégal: Le derby de la Petite Côte, l'affiche phare de la Ligue 1

Dakar — Le derby de la Petite Côte, entre le Stade de Mbour et Mbour PC, sera l'affiche phare de la septième journée de Ligue 1, qui aura lieu sans les clubs prenant part aux compétitions africaines, Génération Foot et le Jaraaf de Dakar.

Le Stade de Mbour, septième, et Mbour PC, le premier non relégable, sont en difficulté en ce début de saison. Leurs rencontres sont souvent âprement disputées, et de haute facture sur le plan technique.

Leur situation peu reluisante en championnat devrait les inciter à faire mieux pour remporter ce match et progresser dans le classement.

Le Stade de Mbour jouera le match sans son entraîneur, Youssouph Dabo, qui dirige en même temps la sélection nationale des moins de 20 ans, partie jouer le tournoi de la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, à Lomé.

L'équipe de Mbour PC, le premier non relégable de la Ligue 1, avec un capital-points de quatre en six matchs, aura fort besoin d'une victoire, tout comme le Stade de Mbour.

Le match devant opposer l'AS Pikine à Génération Foot aurait pu être considéré comme l'affiche phare de ce weekend, mais il a été reporté en raison de la participation de l'académie de Déni Biram Ndao à la Coupe de la Confédération africaine de football.

Le derby dakarois entre le Jaraaf et l'US Gorée est également reporté, le premier devant disputer un match en Ligue des champions.

Voici les matchs de la septième journée :

Vendredi : Niary Tally-Ndiambour

Dimanche : Stade de Mbour-Mbour PC ; Sonacos-AS Douanes ; Casa Sports - Dakar Sacré-Cœur.

Le classement après la sixième journée : 1er AS Pikine, avec 14 pts (+6) ; 2e Teungueth FC, avec 11 pts (+4) ; 3e Dakar Sacré-Cœur, avec 11 pts (+1) ; 4e Génération Foot, avec 9 pts (+3) ; 5e AS Douanes, avec 8 pts ; 6e US Gorée, avec 7 pts ; 7e Stade de Mbour, avec 7 pts ; 8e Ndiambour, avec 7 pts ; 9e Jaraaf, avec 6 pts (+1) ; 10e Linguère, avec 6 pts ; 11e Casa Sports, avec 5 pts (-1) ; 12e Mbour PC, avec 4 pts (-3) ; 13e Niary Tally, avec 3 pts (-4) ; 14e Sonacos, avec 3 pts (-7).