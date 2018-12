Sénégal: "Grand Tortue-Ahmeyim" - La décision finale d'investissement adoptée

Dakar — La compagnie pétrolière britannique BP annonce que "la décision finale d'investissement" pour la première phase de développement du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) du gisement "Grand Tortue-Ahmeyim" (GTA), situé à la frontière maritime sénégalo-mauritanienne et dont elle a en charge l'exploitation a été adoptée vendredi à Nouakchott, la première extraction étant attendue pour 2022.

"BP et ses partenaires ont annoncé aujourd'hui (vendredi) que la Décision finale d'investissement (Final Investment Decision-FID) pour la première phase du développement transfrontalier innovant Grand Tortue Ahmeyim a été adoptée", écrit la compagnie britannique dans un communiqué.

"La décision a été prise à la suite d'un accord entre les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, BP, Kosmos Energy et les compagnies pétrolières nationales Petrosen et SMHPM" des deux pays, ajoute-elle.

Le chef de l'Etat Macky Sall était arrivé peu avant Nouakchott, pour les besoins de la signature de l'Accord de coopération inter-États portant sur l'exploitation de ce champ gazier se trouvant à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie.

Avec son homologue mauritanien Mouhamed Ould Abdel Aziz, il devait également parapher l'accord conclu avec British Petrolium (BP), avait signalé la partie sénégalaise dans un communiqué.

Selon le directeur général de BP, Bernard Looney, dont les propos sont rapportés par le communiqué publié par la compagnie britannique, "obtenir l'approbation pour le développement pionnier Grand Tortue Ahmeyim aussi rapidement témoigne du partenariat dynamique œuvrant conjointement pour permettre à ce projet innovant de voir le jour et pour établir une nouvelle chaîne de valeur gazière en eaux profondes".

"Cela représente le début d'un projet en plusieurs phases, qui devrait fournir des revenus tirés du GNL et du gaz en Afrique et au-delà pendant des décennies. Nous le voyons comme le commencement d'un nouveau chapitre pour l'histoire énergétique africaine et nous sommes honorés de travailler aux côtés de nos partenaires et des gouvernements mauritanien et sénégalais", a déclaré M. Looney.

Le projet "Grand Tortue Ahmeyim" produira du gaz provenant d'un système sous-marin en eaux profondes et d'une unité flottante de production, de stockage et de déchargement mi- profonde, qui traitera le gaz et en éliminera les composants lourds en hydrocarbure, renseigne le communiqué.

Il signale que le gaz sera ensuite transféré vers une installation flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG-Floating liquefied natural gas) "dans un centre innovant sur le littoral, à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal".

"L'installation FLNG est conçue pour fournir environ 2,5 millions de tonnes de GNL par an, en moyenne. Le total des ressources en gaz dans le champ est estimé à 15 trillions de pieds cubes. Ce projet, le premier d'envergure dans le secteur du gaz à atteindre le stade de DFI (FID-Final Investment Déclaration) dans le bassin, devrait fournir du GNL destiné à l'exportation mondiale et à l'usage domestique en Mauritanie et au Sénégal", explique le document.

BP signale de même source que les parties concernées "continueront de travailler à finaliser les accords afin d'obtenir les approbations contractuelles et règlementaires finales".

"La première phase du développement passera ensuite à une phase détaillée de conception et de construction, avec l'attribution de contrats d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (EPCI-Engineering, Procurement, Construction and Installation)", l'exécution du projet devant "démarrer au premier trimestre 2019", note la compagnie britannique.

Elle annonce que la première extraction de gaz dans le cadre du projet devrait survenir en 2022, affirmant que suite à "un processus concurrentiel impliquant tous les partenaires, BP Gas Marketing a été sélectionné comme acheteur unique parmi les partenaires d'investissement pour l'enlèvement de gaz lors de la première phase de Tortue".