Cote d'Ivoire: Projet "100 000 femmes pour l'entrepreneuriat" - La Fipme installe officiellement le collège de la caravane

Les membres ont été présentés à l'occasion d'une cérémonie le jeudi 20 décembre 2018, à l'hôtel Ivotel Plateau.

La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire (Fipme) a procédé, le 20 décembre, à l'installation des membres du collège de la caravane dénommé «100 000 femmes pour l'entrepreneuriat », lors d'un déjeuner à l'hôtel Ivotel Plateau.

Composé de 21 membres qui sont, entre autres, issus de l'administration publique, des acteurs du secteur privé, des représentants de la société civile, d'organismes et des institutions internationales, ce collège a pour mission de « conseiller, veiller au bon déroulement de la caravane et d'y apporter une assistance logistique et financière », a expliqué Dr Joseph Boguifo, président de la Fipme.

Il s'est par la suite félicité de cette initiative, qui est une grande première dans le pays, dont l'objectif est d'amener de nombreuses femmes à leur autonomisation en renforçant leur organisation. Ce, par une formation basique à l'entrepreneuriat et au montage de plans d'affaires ainsi qu'en les informant sur les critères d'accessibilité aux différents financements disponibles.

Pour le président, ce collège vient à point nommé d'autant plus qu'il permettra de lever tous les blocages administratifs et politiques dans la mise en œuvre du projet. Et d'apporter les correctifs nécessaires pour sa bonne marche. « Le collège est le nœud gordien de cette caravane », a-t-il indiqué.

Mariam Fadiga qui représentait à cette cérémonie le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a, pour sa part, réaffirmé la volonté du gouvernement à accompagner la Fipme dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin.

Abondant dans son sens, Zekré Claudine, présidente de la Commission genre, femme et entrepreneuriat a fait savoir que le collège est une clé importante de la caravane pour la gouvernance et la transparence des actions de la Fipme. « Ce collège aidera les femmes entrepreneures à être autonomes, à s'affirmer. C'est pourquoi, je vous encourage à travailler en synergie avec tous les membres du collège, afin de bénéficier de leurs conseils », les a-t-elle exhortées.

De son côté, le président de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat économique (Fafed), Dr Samuel Mathey, a présenté les différentes articulations de la caravane « 100 000 femmes pour l'entrepreneuriat ». Il s'agit, selon lui, d'un vaste projet ambitieux qui cible 100 000 femmes, sur une période de trois ans dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire.

Ce qui va les inclure dans le processus de l'entrepreneuriat pour l'autonomisation des femmes. A noter que le lancement de la phase pilote du projet débutera à San-Pedro par la formation d'environ 4 000 femmes.

EMELINE PEHE AMANGOUA