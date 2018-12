Cote d'Ivoire: Gbeleban - Les clés d'une nouvelle école remises au maire

La ville vient de se doter de deux bâtiments de six classes qui ne seront tenues que par des enseignantes.

La communauté éducative de la nouvelle commune de Gbeleban située dans la région du Kabadougou, dispose désormais d'une nouvelle école primaire avec deux bâtiments de 6 classes plus un bureau pour le directeur, une cantine scolaire et des latrines.

Don du ministère du Pétrole, de l'Energie et de l'Energie renouvelable, cette école a été officiellement inaugurée le lundi dernier. Et, les clés ont été remises au tout premier maire de la cité, Mme Sita Ouattara. C'était en présence du préfet du département, Addoh Tano et des responsables du système éducatif du département.

«Je voudrais traduire toute la reconnaissance de la commune de Gbeleban pour votre engagement à nos côtés car, les nouveaux bâtiments mis en service vont permettre aux élèves de notre belle cité d'étudier dans un cadre plus salubre et sécurisé, gage d'une amélioration des conditions d'apprentissage. L'école primaire est la structure dans laquelle les enfants s'approprient le savoir et acquièrent des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à avoir une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. Nous disons grand merci au ministère du Pétrole, de l'Energie et de l'Energie renouvelable, qui a bien perçu cet objectif en réalisant cette école».

C'est en ces termes que Mme Sita Ouattara, maire de Gbeleban, a exprimé au donateur la gratitude des populations. Pour Mme le Maire qui venait d'être investie dans la matinée de la même journée, ce don important témoigne de la vitalité de la commune. «Par ce geste, le ministère participe à l'épanouissement et au développement de nos enfants qui sont la relève de demain», a ajouté Sita Ouattara.

Poursuivant, elle a exhorté les enseignants et les élèves à veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de l'établissement. Elle a, pour terminer, demandé aux parents de Gbeleban de laisser leurs enfants venir se former dans cette belle école qui, selon elle, a été spécialement conçue pour eux et pour leur avenir.

Doukouré Ousmane, directeur de l'exploitation à la Direction des hydrocarbures a, au nom de sa hiérarchie, indiqué que cette nouvelle école va permettre aux élèves de Gbeleban d'étudier dans un cadre meilleur qui garantit une meilleure santé et un mieux-être pour les élèves et pour le corps enseignant. Il a rendu un vibrant hommage au maire Sita Ouattara qui, a-t-il souligné, a bataillé pour que ce projet voit le jour.

L'inspecteur de l'enseignement primaire de Gbeleban, Yéo Torna a, pour sa part, promis de prendre soin de l'établissement. Il a annoncé que seules les enseignantes dispenseront les cours dans cette école. Et ce, pour rendre hommage à Mme le Maire Sita Ouattara.

Le préfet du département, Addoh Tano a, auparavant, souligné que grâce à la cantine, les enfants n'abandonneront plus l'école pour aller au champ chercher à manger. « Vous êtes la clé de la porte du développement de Gbeleban », a-t-il lancé à l'endroit du maire.