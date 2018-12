Tunisie: Définir le prix de référence

Les principales préoccupations des agriculteurs ont été mises sur le tapis à cette occasion. Les structures de base et régionales soulignent, dans ce cadre, que l'expérience de paiement selon la qualité n'a pas abouti à un succès. Ils proposent, à cet effet, de ne plus l'adopter en tant que méthode de paiement pour cette campagne mais de la fignoler sur des bases solides et claires pour les prochaines campagnes.

Coût réel de production

Les participants à la réunion appellent, également, les parties concernées à la nécessité de définir le prix de référence des tomates saisonnières destinées à la transformation, adapté au coût réel de production qui n'a pas cessé de connaître une évolution importante et permanente avant de l'annoncer dans les meilleurs délais. D'autre part, les représentants des producteurs réunis lancent un appel aux producteurs de tomates de diminuer les superficies de plantation des tomates pour cette campagne en vue d'assurer la rentabilité requise et d'éviter les pertes. Enfin, les structures précitées rappellent qu'elles sont disposées à entamer toute forme de militantisme légal et de mener des mouvements de protestation pacifique en vue de défendre les revendications des agriculteurs dans le but de protéger leurs droits.

A noter que les tomates destinées à la transformation sont produites dans plusieurs régions et font travailler une main-d'œuvre nombreuse, ce qui permet de procurer un revenu à plusieurs familles rurales. Des contrats sont établis entre les agriculteurs et les unités de transformation afin de produire des quantités de tomates suffisantes destinées à la fabrication du concentré de tomate. Ce produit de base est très prisé par les consommateurs tunisiens pour la préparation des repas. Son prix a connu durant les dernières années une évolution progressive mais demeure à la portée des bourses moyennes.

Cependant, les agriculteurs se plaignent de l'évolution des prix des intrants et de la stagnation des prix, ce qui ne permet pas de couvrir les frais de production. D'où la nécessité de définir clairement et équitablement le prix de référence de ce produit en prenant en compte les dépenses de l'agriculteur qui est confronté à des problématiques au cours de la campagne. Les conditions climatiques défavorables et certaines maladies virales qui rongent la production pourraient également causer des pertes énormes à ces agriculteurs qui sont soucieux de contribuer à la sécurité alimentaire de la Tunisie.