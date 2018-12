Tunisie: L'«ex-future majorité» de 2014 à pied d'œuvre

L'alliance entre l'ancienne opposition (Front populaire et Attayar) et la toute nouvelle (Nida Tounès), qui rejoint ainsi un phantasme que caressait la gauche radicale en 2014, est aujourd'hui effective à l'encontre du gouvernement Chahed III et dans la perspective des prochaines élections. Reste à évaluer les «chances» de voir ce recours aboutir et, surtout, plus avant, à vérifier la viabilité d'une telle alliance désireuse d'écarter Ennahdha du pouvoir.

Trois types de motivations

Le nombre des députés signataires est impressionnant en comparaison des scores ayant permis l'adoption de la loi. Car ils étaient seulement 36 à voter contre. Sachant que l'afflux nidaïste qui se chiffre à 42 signatures ne dépassait pas les 12 voix contre lors du vote.

Quant au texte, il comporte trois grands volets : l'un exclusivement politique et donc sans réel lien avec les prérogatives de l'Instance, le deuxième formel et le troisième effectivement constitutionnel. Seulement si celui-ci peut être recevable. Reste à analyser le fond des contestations qu'il recèle.

Dans ce volet contestant la constitutionnalité de la Loi de finances, se pose effectivement le litige à propos du secret professionnel.

Au secours de la fraude fiscale

Mais un «détail» ne manque pas d'attirer l'attention à ce niveau, c'est que les groupes de l'opposition conventionnelle, qui se montrent les plus attachés à la lutte contre la fraude fiscale, viennent ici barrer la route à un outil pouvant concrètement la combattre. Sachant cependant que ce recours pourrait trouver un certain écho favorable, dans la mesure où si l'on concluait à l'impératif de revenir à une clause de la Constitution, l'Instance pourrait invoquer le fait qu'une loi ordinaire comme la LF n'est pas en mesure de statuer sur les dispositions d'une loi à majorité spéciale.

Et l'on donne un autre coup de main à la fraude fiscale en contestant une mesure destinée à combattre le blanchiment et la contrebande, celle de l'interdiction du liquide pour les paiements de plus de 5000 dinars

Une alliance fragile contre nature

Au-lendemain de la victoire électorale de Nida Tounès en 2014, diverses sensibilités anti-Ennahdha, y compris au sein du parti présidentiel, avaient reproché au chef de l'Etat de ne pas s'allier au Front populaire et à Afek Tounès ou encore à l'UPL (ce qui est fait), afin d'écarter Ennahdha de la majorité de gouvernement. Or, c'est cette alliance-là qui est, actuellement, en train de remettre en cause la Loi de finances 2019. Mais il s'agit de rappeler qu'un semblable cartel n'aurait pas pu faire passer plusieurs des lois aujourd'hui en vigueur, notamment celles à majorité spéciale. Sans compter que l'absentéisme y aurait mis du sien.

Nous avons donc en place une alliance fragile et contre nature. Elle recèle trois courants si différents : un Nida Tounès qui se repositionne maladroitement par rapport à son ancien allié Ennahdha, un Front populaire qui donne la main à ce qu'il considère comme la droite et un parti néo-centriste qui prend ses distances d'avec l'islamisme modéré et vis-à-vis d'Ennahdha, son ancien allié stratégique.