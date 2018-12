Afrique: En conquérants

Dans ce sens,un exploit à la dimension continentale sera parfaitement salutaire et aidera ostensiblement à amorcer une sorte de déclic et permettra aux Sahéliens d'entrevoir les jours à venir avec un état d'esprit nettement revigoré.

Justement,une qualification à la phase des poules de la coupe de la CAF cet après-midi au détriment des Ivoiriens du Stade d'Abidjan s'inscrit réellement dans cette démarche ; puisque les Etoilés seront exemptés de disputer les 16es de finale bis et accéderont directement à la phase cruciale de cette coupe de la CAF, compte tenu de leur classement africain.

De ce fait et étant doublement transcendés par cette donnée «réglementaire» ci-dessus évoquée et par leur avance relativement sécurisante du match aller,les protégés du tandem de Wilde-Zaâboub n'épargneront aucun effort pour réaliser cet objectif et faire taire les sceptiques ; en attendant la prochaine trêve et surtout l'avènement tant attendu de Roger Lemerre présenté comme un « messie »pour remettre un peu d'ordre dans la maison et relancer la machine de l'équipe.

Pour ce faire,les Etoilés devront contourner les méfaits d'une chaleur élevée avoisinant les 32° et éviter de subir le jeu en tentant de marquer au moins un but afin de pouvoir gérer sereinement les différentes péripéties de la rencontre et faire douter des Ivoiriens au potentiel tout juste moyen, faut-il l'avouer.

Forfait de Jemal

Décidément, l'Etoile version 2018-2019 n'arrive toujours pas à pouvoir compter sur la totalité de son effectif où, à chaque rencontre, les différents coachs ayant pris les rênes du club sahélien sont condamnés à se passer des services de quelques éléments de base.L'opposition d'Abidjan ne déroge pas à ce constat puisque le tandem de Wilde-Zaâboub devra composer avec l'absence de Ammar Jemal suspendu outre celle de B. Amor convalescent ; sans oublier celle de Iheb Msakni, écarté du groupe pour son indiscipline récurrente. B. Aziza et Boughattas ont certes fait le voyage en Côte d'Ivoire mais ils traînent encore quelques bobos physiques. Leur participation à la rencontre de cet après-midi devait être décidée aux derniers moments. A défaut, le défenseur malien, «l'encombrant» Omar Konaté, pourra faire son entrée dans la charnière centrale de la défense aux côtés de Ramy Bédoui.