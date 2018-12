Afrique: NBA - Ibaka et Siakam, ce duo qui fait trembler la NBA

Depuis bientôt deux mois que le championnat de basket américain a repris, un tandem d'Africains ne cesse de faire parler de lui par ses performances hors normes. Il s'agit du Congolais Serge Ibaka et du Camerounais Pascal Siakam, tous deux évoluant pour l'équipe des « Raptors » de Toronto.

Les plus prompts réagiront sans doute, peut-être même outrés, en mentionnant avec insistance les noms de Blake Griffin et Andre Drummond. Les deux intérieurs des Detroit Pistons composent probablement la meilleure raquette de la Conférence Est. Après tout, ce sont-là deux All-Stars. Un statut que ni Serge Ibaka ni Pascal Siakam ne peuvent revendiquer à l'heure actuelle. Mais pourtant, une fois ensemble, le Congolais et le Camerounais ont peu d'équivalent en NBA. Et surtout pas en ce moment.

Ils ne cessent d'enchaîner les excellentes performances. Ibaka a posté trente-quatre points son nouveau record en carrière en ne ratant que deux tirs (15/17) et tout en prenant dix rebonds contre les Lakers de Lebron James. Il avait même été absolument phénoménal dans le premier quart temps en inscrivant vingt points à 8/8 quand les Los Angeles Lakers n'en totalisaient que dix-sept. Siakam a, quant à lui, compilé un nouveau double-double avec seize points et treize rebonds. Une nouvelle prestation dominante d'une association redoutablement efficace depuis le début de la saison.

Les deux joueurs n'ont peut-être pas autant d'atouts techniques que Griffin et Drummond mais, ils sont peut-être mieux taillés pour la NBA actuelle. D'où les performances de leur duo. C'est l'un des tandems les mieux adaptés au jeu moderne. La modernité justement, ou le « small ball », ce n'est pas seulement une capacité à étirer le jeu ou même à tirer à trois-points. Ce n'est pas non plus, comme son nom pourrait l'indiquer, une question de taille. Jouer « small », c'est d'abord avoir des basketteurs polyvalents et interchangeables sur le terrain. Et c'est peut-être aussi paradoxalement de la défense, encore plus à une époque où les scores fleuves sont de plus en plus nombreux au sein d'une ligue qui privilégie l'attaque à outrance.

La raquette des Toronto Raptors est l'une des plus complètes du championnat défensivement. Serge Ibaka protège le cercle, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'un Drummond machine à rebonds mais souvent dominé dessous. Le natif de Brazzaville limite ses opposants à 41% de réussite aux tirs près du panier tandis que les adversaires directs du joueur de Detroit convertissent plus de 67% de leurs tentatives dans la même position . Il y a plusieurs mondes d'écart entre les deux hommes sur cet aspect-là ! D'autant plus que, contrairement à Griffin, Pascal Siakam a la capacité de chasser les ailiers mobiles et autres intérieurs fuyants au large. Il est à même de switcher sur des écrans, de se retrouver face à un meneur de jeu a priori beaucoup plus véloce et de le contenir.

Les qualités des deux joueurs des Raptors se complètent à merveille et forment un duo défensif très intéressant. Leur impact ne se limite pas à un côté du terrain. Ibaka, par exemple, a été le leader offensif de son équipe pendant plusieurs rencontres. Ce début de saison marque sa renaissance après quelques saisons où il a paru un peu lourd et fatigué. C'est simple : il n'a jamais été aussi bon. L'ancien joueur du Thunder pointe à 18,1 points par match (son record sur une saison est de 14,8 points) à 56% de réussite aux tirs et 7,6 rebonds. Il est transfiguré.

Pour Siakam, c'est une révélation. Il progresse de manière constante depuis son arrivée dans la ligue en 2016. Mais il est en passe de franchir un palier. 11,3 points et 7,4 rebonds au compteur en 26 minutes. Et ensemble, ils font de très gros dégâts. Toronto affiche un superbe net rating de +22 (118 pts marqués, 96 encaissés) sur 100 possessions quand les deux compères squattent le parquet. Ils sont les deux des principaux facteurs des victoires des Raptors en ce début de saison.