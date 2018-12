Guinée: Ibn Chambas lance un appel aux acteurs politiques

Dakar, 20 décembre 2018- Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a conclu aujourd'hui une visite de trois jours à Conakry, capitale de la Guinée.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités régulières de l'UNOWAS en matière d'appui à la consolidation de la paix et la sécurité dans les pays de la sous-région. Elle s'inscrit également dans la poursuite du soutien des Nations Unies à la Guinée pour favoriser un environnement politique et social serein et apaisé à l'approche des élections législatives prévues en 2019.

Durant sa visite, M. Ibn Chambas a eu une série de rencontres importantes. Il a été reçu en audience par le Président de la République, Professeur Alpha Condé, et s'est entretenu avec des membres du gouvernement, le Président de l'Assemblée Nationale et les Présidents des groupes parlementaires, le Chef de file de l'opposition, des leaders de partis politiques, des représentants de la société civile, le Barreau de Guinée, l'Equipe-Pays des Nations Unies en Guinée et les partenaires techniques et financiers.

Lors de ces entretiens, le Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a souligné la nécessité pour tous les acteurs politiques d'accentuer leurs efforts pour préserver la paix et la stabilité de la Guinée, notamment à l'approche des élections, prévues en 2019. A cet égard, Il a rappelé l'importance d'un large consensus dans la préparation et l'organisation de cette échéance électorale. Il a également plaidé pour la reprise des activités du Comité de suivi des Accords Politiques du 12 octobre 2016.

Le Représentant spécial s'est félicité de la contribution des trois groupes parlementaires à la mise en place d'un Comité de dialogue de haut niveau composé de personnalités réputées de grande intégrité.

« Chacun doit œuvrer, dans le respect de la loi et des droits de l'homme, à un climat politique et social apaisé, afin de préserver la paix et la stabilité en Guinée, » a déclaré M. Chambas à la fin de sa visite, tout en réitérant l'engagement des Nations Unies à continuer de soutenir le peuple de Guinée dans sa quête de paix et de prospérité.

