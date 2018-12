Maroc: Arrestation de 9 individus pour leurs liens présumés avec les auteurs du meurtre d'Imlil

Rabat — Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), a interpellé, jeudi et vendredi, neuf individus dans les villes de Marrakech, Essaouira, Sidi Bennour, Tanger et Chtouka-Ait Baha, pour leurs liens présumés avec les auteurs de l'acte terroriste qui a coûté la vie aux deux touristes étrangères, de nationalité norvégienne et danoise.

L'arrestation de ces neuf suspects s'inscrit dans le cadre des recherches et investigations minutieuses diligentées par le BCIJ, sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer tous les tenants et aboutissants de ces actes criminels et d'élucider leur mobile et leurs liens avec un acte terroriste, indique le BCIJ dans un communiqué.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de matériels électroniques, d'un fusil de chasse non autorisé, d'armes blanches, de torches, d'une jumelle, d'une tenue militaire, de lunettes de protection de laboratoire, outre une quantité de matières suspectes pouvant servir à la fabrication et la confection d'explosifs et qui ont été soumis aux services techniques compétents pour faire l'objet de l'expertise scientifique nécessaire, ajoute le communiqué.

Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête en cours menée sur cette affaire sous la supervision du parquet près la cour d'appel de Rabat, précise le BCIJ.