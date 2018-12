Afrique: La CEA célèbre son 60ème anniversaire ; honore les jeunes innovateurs

communiqué de presse

Addis-Abeba, 17 Decembre 2018 (CEA) - La Commission économique pour l’Afrique a célébré son 60èmeanniversaire cette semaine en organisant un évènement officiel où ont participé des membres du Corps diplomatique et des représentants clés d’institutions partenaires, de groupes de réflexion, d’Organisations de la société civile, d’étudiants, de lycéens et du secteur privé.

Dans son allocution, le Vice-Premier ministre éthiopien, Demeke Mekonen, félicite la CEA pour sa contribution au développement du continent et déclare : « La CEA est l’institution la plus importante et la plus efficace à voir développé nos connaissances sur toute une série de questions relatives au développement de l’Afrique. Il souligne l’appui de celle-ci au processus d’établissement de la Zone de libre-échange continentale, son rôle dans le programme de transformation de l’Afrique et la mise en œuvre des Objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063.

« C’est un anniversaire qui souligne la solidarité effective et la coopération réelle de la CEA et de l’Afrique », indique-t-il, ajoutant que la commémoration se déroule à une période animée par des changements et des réformes dans le pays, ainsi que de la paix restaurée entre l’Éthiopie et l’Érythrée.

Pour sa part, la Secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, félicite tous les membres du personnel, passés et présents, pour leurs contributions et déclare : « Nous devons continuer à écouter et à dialoguer avec les États membres et les autres parties prenantes clés, notamment le secteur privé, les établissements universitaires et les Organisations de la société civile pour s’assurer que les activités de la CEA répondent aux défis nouveaux et émergents du continent et aux aspirations des Africains ».

Selon elle, environ 40 millions d’emplois devront être créés chaque mois d’ici 2020 pour absorber le nombre de jeunes entrant sur le marché du travail. Il faut à cet effet, des actions plus importantes et plus audacieuses pour accélérer le rythme de la croissance et du développement économiques durables.

Achim Steiner, Administrateur du PNUD, félicite la CEA pour son rôle dans la promotion du développement économique et social du continent et dans la promotion de l’intégration régionale depuis qu’elle existe.

Kwesi Quartey, Vice-Président de la Commission de l’Union africaine, a dressé un aperçu historique émouvant de la CEA et de l’importance de sa création à une période où de nombreux pays africains n’étaient pas encore indépendants.

À cette occasion, une série de manifestations a eu lieu dans les Bureaux sous-régionaux de la CEA ainsi qu’à Addis-Abeba. Un tournoi de football organisé à l’occasion, a permis à la Commission de l’Union africaine de l’emporter. Le prix de l’innovation, auquel ont participé des élèves d’écoles d’Addis-Abeba, a attiré l’attention sur le rôle des jeunes dans la recherche de solutions aux problèmes de développement de l’Afrique pour les dix années à venir. Les prix ont été présentés dans diverses catégories, notamment dans l’art. Le personnel de la CEA, ayant participé à un concours distinct sur les projets et initiatives institutionnels, a également été reconnu et récompensé par la Secrétaire exécutive.

