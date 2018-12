Congo-Brazzaville: Vient de paraître - " Pacifisme chrétien " d'Aubin Banzouzi

Paru ce mois-ci aux éditions Alliance Kongo, le troisième ouvrage de l'auteur est un essai de théologie morale qui plaide en faveur de la paix durable, au regard de l'omniprésence de la violence à travers le monde.

S'étalant sur soixante-dix-huit pages et reparti en trois chapitres bien structurés de deux sections chacun, le " Pacifisme chrétien " met en exergue, d'entrée de jeu, le tableau sombre des maux qui minent notre société. Dans le premier chapitre, Aubin Banzouzi plonge le lecteur au cœur d'un enseignement panoramique de l'encyclique « pacem in terris ». Progressivement, dans les deux autres chapitres, il le permet de cerner les fondements de la paix et de se moraliser sur le bien commun et le bien-être de l'homme.

En effet, c'est dans un élan de conscientisation qu'au fil des pages, l'auteur tente d'éclairer non seulement la masse chrétienne mais aussi et surtout l'ensemble de la population du monde qui, au nom des intérêts personnels, ont désacralisé l'essence même d'une paix collective.

Dans le christianisme, le "pacifisme chrétien" est un courant de pensée et d'action qui désigne le refus de participation à la mise à mort d'un humain, à la guerre pour motif de conscience, à la violence pour se défendre ou parvenir à ses fins. En bref, c'est une tendance ou une manière visant à consolider la paix autour de soi.

Ainsi, la vision globale qui s'y dégage, à travers cette œuvre, est le besoin urgent de voir chaque chrétien et toute personne de bonne volonté prendre ses responsabilités pour créer un climat de justice, de solidarité et de paix en usant de tous les moyens pacifiques possibles. Présentement disponible à la librairie Les Dépêches de Brazzaville, cet ouvrage tire sa source des réflexions chrétiennes faites par le pape Jean XXIII dans l'encyclique « pacem in terris ».

Né en avril 1986 à Brazzaville, Aubin Banzouzi est professeur certifié de lycée, journaliste, critique littéraire et actuellement étudiant en théologie au grand séminaire catholique en vue de la prêtrise. Il a déjà publié deux opuscules à compte d'auteur : " Une philosophie de l'amour pour une société de paix" en 2008 et " Français correct et 112 citations" en 2010.