Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Les députés sensibilisés à la problématique de la malnutrition

La Représentation nationale a le pouvoir d'attirer l'attention sur la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au plus haut niveau de l'agenda politique et législatif.

C'est fort de cet argument que le Conseil national pour la nutrition (Cnn) a organisé le jeudi 20 décembre, au Plateau, un atelier à son endroit.

Dr N'Goran Téki Yoboua Patricia, la coordonnatrice des activités du jour, a fait savoir que l'objectif visé est de sensibiliser les députés à la problématique de la malnutrition. En ce sens que ces « derniers sont les dépositaires essentiels des engagements politiques, donc les partenaires incontournables pour réaliser l'objectif de sécurité alimentaire et nutritionnelle. »

Elle a informé que le gouvernement a déjà fait des efforts colossaux afin de réduire durablement et rapidement la malnutrition dans notre pays. Ce qui a poussé l'Etat, de son avis, à adhérer, en juin 2013, au mouvement mondial Scaling up nutrition en juin 2013 et à créer le Cnn en juillet 2014.

Outre ces actions, à en croire Dr N'Goran Téki Yoboua Patricia, la Côte d'Ivoire, dans sa nouvelle politique de nutrition, veut garantir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel optimal en vue d'améliorer son bien-être et soutenir durablement la croissance inclusive et le développement du pays.

Plusieurs communications ont meublé l'atelier du jour: celles qui ont porté sur la situation nutritionnelle en Côte d'Ivoire et les causes et conséquences de la malnutrition ; les engagements du pays en faveur de la nutrition.

Les sujets relatifs aux lois et codes en lien avec la nutrition, au financement de la nutrition, aux mécanismes de coordination en nutrition ont aussi été débattus au cours de cette séance de travail.

Les députés, à la lumière des exposés sur la malnutrition, se sont engagés à accompagner le secrétariat technique permanent du conseil national pour la nutrition dans sa quête de bouter cette pathologie hors de la Côte d'Ivoire.