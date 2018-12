Seychelles: Le Président des Seychelles - La base des garde-côtes sur Assomption, des efforts supplémentaires sont nécessaires dans la lutte contre la drogue

Le président des Seychelles, Danny Faure, a tenu sa dernière conférence de presse en direct pour 2018 à State House, Victoria, jeudi soir. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des questions abordées lors de l'événement, qui a été diffusé sur la télévision et la radio nationales de la Seychelles Broadcasting Corporation.

Les biens de la Garde côtière seront transférés sur l'île d'Assumption

Faisant des commentaires sur le dernier développement concernant l'île d'Assumption, M. Faure a déclaré que des réunions devraient être tenu avec la Commission des îles de l'Assemblée nationale, ce qui devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2019.

«Cependant, en tant que commandant en chef, j'ai pris la décision de transférer les actifs de la Garde côtière à Assomption. Aucune base militaire n'a été créée sur l'île et aucune ne le sera- il y aura une installation de la garde côtière sur place », a déclaré M. Faure.

Il a précisé qu'il était nécessaire que la garde côtière soit présente dans cette zone car «beaucoup de choses se passent là-bas».

Le Recrutement de travailleurs étrangers à être réglementé

En ce qui concerne les incidents dans lesquels des travailleurs étrangers ont été maltraités dans le pays, M. Faure a déclaré que les problèmes rencontrés par les travailleurs migrants concernaient principalement des secteurs en développement tels que la construction.

«Nous ne sommes pas confrontés à de tels problèmes dans le secteur du tourisme car il s'agit d'un secteur bien établi.» Il a déclaré qu'il était nécessaire de repenser la manière dont les recrutements sont effectués.

«Il a été décidé qu'un accord devait être conclu entre les Seychelles et le Bangladesh. Le recrutement devrait se faire de manière structurée et non par des personnes que nous ne connaissons pas, d'où la nécessité de créer un cadre dans lequel cela sera fait », a déclaré M. Faure.

Les Seychelles comptent actuellement 22 000 travailleurs expatriés contribuant à l'économie du pays.

Prise en main plus forte du problème de la drogue

M. Faure a déclaré qu'il n'était pas satisfait des efforts déployés pour lutter contre la drogue dans le pays.

«Je ne suis pas satisfait de l'aide que nous recevons et je pense que nous pouvons obtenir une collaboration beaucoup plus étroite dans nos efforts pour lutter contre la drogue. Aux Seychelles, nous avons une nécessité générale de faire mieux », a déclaré M. Faure.

Il a ajouté que, bien que des progrès aient été réalisés dans le traitement des toxicomanes, ces progrès ne sont pas suffisants. S'attaquer aux problèmes de la drogue "devrait être fait de manière cohérente, et l'application de la loi, le rôle du pouvoir judiciaire doit être amélioré".

«Lorsque vous proposez à certains de vos citoyens un programme de traitement à la méthadone, vous devez les préparer à un autre programme. Cela aurait été un avantage considérable si le centre (de réhabilitation) de Cap Ternay avait été mis en place cette année », a déclaré M. Faure.

Octroi de la citoyenneté

Répondant à une question sur le nombre de citoyennetés données, le président a déclaré qu'il appliquait la loi.

«En tant que président, j'ai donné la citoyenneté à 60 personnes depuis le début de mon mandat et je peux justifier pourquoi j'ai utilisé le pouvoir que je dispose en vertu de la constitution pour le faire dans chaque cas», a déclaré M. Faure.

Il a ajouté qu'il y avait eu des débats à l'Assemblée nationale ainsi qu'une analyse effectuée par le ministre compétent pour déterminer s'il était nécessaire de modifier ou d'améliorer cet article de la constitution.

Les Prisonniers Seychellois en Egypte

En 2013, trois hommes seychellois ont été condamnés à mort en Égypte pour trafic de drogue. Leur peine a été réduite à l'emprisonnement à vie en 2015. M. Faure a déclaré qu'avant même de devenir président, de nombreuses communications ont eu lieu entre les Seychelles et l'Egypte.

«Quand je suis devenu président, j'ai rencontré le Premier ministre et le président et leur a confié le dossier. Nous les attendons toujours et chaque fois que je rencontre mes homologues, j'en parle », a déclaré M. Faure.