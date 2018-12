Soudan: Le gouvernement du Nord réclame de manquer l'occasions pour les harceleurs

Dongola — Le Conseil des ministres du gouvernement de l'État du Nord, réuni jeudi, présidé par M. Yasser Yusuf a déclaré l'état d'urgence et le couvre-feu de 19 h 30 à 6 heures dans chacune des villes de Dongola et Karima, et a annoncé la fermeture de l'universités de Dongola et celle d'Abdul Latif al-Hamad pour une date imprécise.

Le Conseil a entendu un rapport sur les dispositifs de sécurité et les mesures prises pour mettre fin à toutes les émeutes et protéger les biens de l'État et des citoyens.

Le conseil a appelé les citoyens à renoncer à l'opportunité des harceleurs et des ennemis du peuple et à travailler pour protéger les biens et préserver la vie.