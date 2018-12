Congo-Brazzaville: Femmes les plus puissantes de la planète en 2018 - Sahle-Work Zewde, seule Africaine sur la liste

Le magazine Forbes a publié, en mi-décembre, la liste des cent femmes les plus puissantes du monde. Le continent européen rafle la majorité de places. La présidente éthiopienne, Sahle-Work Zewde, qui pointe à la 97e place, sauve ainsi l'honneur du continent africain.

Selon Forbes, la puissance de l'actuelle présidente de la République démocratique fédérale d'Ethiopie est extra-africaine. Si bien que la sexagénaire se trouve parmi les cent femmes les plus puissantes du monde. En effet, ce sont les domaines des affaires, de la technologie, du divertissement, de la philanthropie et de la politique qui ont été mis en épreuve par le magazine tout en observant les icones, les innovatrices et les instigatrices qui mettent leur voix à profit pour faire évoluer les structures de pouvoir et créer un impact durable.

Pour cette quinzième édition, Sahle-Work Zewde rejoint ainsi d'autres femmes africaines ayant leurs noms dans le classement comme l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, et l'ancienne ministre nigériane des Finances, Ngozi Okonjo-Iweala. La chancelière allemande, Angela Merkel, occupe la première place pour la huitième fois consécutive. La Britannique Teresa May et la Française Christine Lagarde sont respectivement deuxième et troisième. Sur la liste, il y a également des noms comme Melinda Gates, en sixième position ; Susan Wojcicki, septième ; Safra Catz, quatorzième et Ho Ching, dix-septième. Ruth Porat et Ivanka Trump sont, quant à elles, vingt et unième puis vingt-quatrième femmes les plus puissantes de l'année.

Notons que Sahle-Work Zewde est née le 21 février 1950 à Addis-Abeba. Elle est diplomate et femme d'Etat éthiopienne, présidente de la république depuis le 25 octobre 2018. Elle est la première femme à exercer cette fonction. Auparavant, elle a occupé plusieurs hautes fonctions dont celles de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, auprès de l'Union africaine et d'ambassadeur en France, à Djibouti et au Sénégal.