Soudan: MINUAD achève la livraison de 10 sites sur le terrain au gouvernement soudanais

Alfashir — La mission conjointe de l'Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD) a annoncé jeudi la fermeture et la livraison de 10 sites sur le terrain au gouvernement soudanais, après avoir cédé son siège à Gereida, dans le sud du Darfour.

Lors d'une conférence de presse, la mission a indiqué que la fermeture de ces sites coïncidait avec la deuxième phase de la restructuration de la mission en cours, autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 2429 de juillet 2018.

Les sites ont été livrés entre octobre et décembre 2018 trois sites dans l'État du Darfour-Nord, deux dans l'État du Darfour de l'Est, un site dans l'État du Centre- Darfour, deux sites dans l'État du Darfour de l'Ouest et deux autres dans l'État du Darfour du Sud.

Tout comme la mission a récemment fermé et livré certains sites, elle demande au Gouvernement soudanais de respecter son engagement d'utiliser ces installations à des fins civiles non militaires et au profit des communautés, comme le prévoient les mémorandums d'accord et les documents d'extradition signés par les deux parties.