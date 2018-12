Ile Maurice: Après Gurib-Fakim, le rapport de la commission d'enquête sur la drogue...

Partagez cet article

Que retenir des événements ayant eu lieu entre juin et septembre 2018, après notre premier volet abordant notamment le scandale Ameenah Gurib-Fakim? Raj Dayal empochant Rs 15 millions de l'État ? Le rapport ESAAMLG? Ou la gifle de Sesungkur? Voici la liste de quelques faits marquants... en attendant ceux ayant eu lieu pendant les trois derniers mois de 2018, que nous publierons demain.

Juin

Raj Dayal empoche Rs 15 millions de l'état

Raj Dayal demande que ses trois plaintes en réclamation contre l'État, totalisant Rs 1,5 milliard, soient envoyées devant la Mediation Division de la Cour suprême. L'État accepte immédiatement. Six mois plus tard, soit le 5 mars, les deux parties signent un accord, dans lequel l'État accepte de payer Rs 15 160 782,28 au plaignant. Décision qui aboutira à une motion de blâme contre l'Attorney General Maneesh Gobin. Les Rs 15 millions accordées par l'État mauricien à l'ancien ministre de l'Environnement, Raj Dayal, font suite à sa destitution comme ancien commissaire de police en janvier 2000.

30 juin

Les Soodhun empochent Rs 48 millions de l'état

En 2016, quatre Chinois veulent prendre possession de 1 931 m2 appartenant au fils de Showkutally Soodhun. Ce dernier a empoché Rs 48 millions en vendant ses parts dans une société qui avait, un an plus tôt, obtenu de l'État ces Pas géométriques à Grand-Baie.

Juin

Où sont les 16 kg de drogue?

Une saisie record de 135 kilos d'héroïne d'une valeur de Rs 2 milliards a été faite dans des compresseurs à bord du MSC Ivana en mars 2017. Le courtier Navind Kistnah avait été arrêté dans ce sillage; il est actuellement en détention. Toutefois, le rapport du Forensic Science Laboratory, déposé par la suite, fait mention de 119 kg d'héroïne, soit 16 kilos de moins que ce qui avait été annoncé. Un Fact-Finding Committee a été mis sur pied.

6 JUILLET

ESAAMLG démontre que l'argent africain est blanchi à Maurice

«Damning.» C'est ainsi qu'est décrit le Mutual Evaluation Report (MER) de l'organisation Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) sur Maurice. Ce rapport mettrait en exergue les mécanismes qui permettraient à l'argent africain d'être blanchi ici. Plusieurs pays africains auraient appelé à sanctionner Maurice afin de protéger le continent.

Juillet

Le président de Sébastopol, Mohit Somaroo, quitte son poste

Hansraj Sobrun, membre du conseil de village de Sébastopol, a porté plainte au poste de police de Montagne-Blanche contre un policier de la Criminal Investigation Division pour l'avoir séquestré, afin qu'il ne vote pas une motion de blâme contre le président de ce village. Ce dernier, Mohit Somaroo, a ensuite démissionné.

22 juillet

La gifle de Sesungkur

Il a porté plainte à la police. Cet habitant de Pont-Bondieu, à Brisée-Verdière, travaillait lors d'un mariage, à Sébastopol, le dimanche 22 juillet, lorsqu'il a été pris à partie par les gardes du corps du ministre Sudhir Sesungkur. Mariage dans lequel ses services avaient été sollicités pour prendre des photos.

27 juillet

Un rapport et des démissions...

Le rapport de la commission d'enquête sur la drogue a été rendu public le vendredi 27 juillet. Et les répercussions sont nombreuses. Le barreau notamment y est mis à mal; les noms de plusieurs avocats, dont Me Raouf Gulbul, sont cités, la commission Lam Shang Leen recommandant des enquêtes approfondies. Le gouvernement n'est pas non plus sorti indemne. Cités dans le rapport, la ministre Roubina Jadoo-Jaunbocus et le Deputy Speaker Sanjeev Teeluckdharry ont dû «step down».

Août la SBM s'est mise à risque...

La découverte, en août, d'un faux document dans le dossier bancaire de trois clients kenyans, autorisés à des découverts de Rs 4,8 milliards, a semé la terreur, trois mois auparavant, à la SBM. Des erreurs de «Compliance» et de «Risk Evaluation» sont alors découverte

14 août

Maneesh Gobin questionné sur le sort des minorités aux nations unies

«Comment expliquer la suprématie de certaines castes, dont les Vaishs, dans la politique mauricienne ?»,«Comment est-ce possible que les Créoles et les Franco-Mauriciens soient tous rassemblés dans la catégorie de population générale alors qu'ils n'ont pas la même identité ?», «Les Créoles sont considérablement défavorisés en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Pourquoi ?». Autant de questions sensibles posées à l'Attorney General Maneesh Gobin, à Genève, le 14 août. Il présentait le rapport de Maurice devant le comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Une délégation composée de cadres de son bureau et de ceux de l'ambassade de Maurice en Suisse l'accompagnait, du 14 au 15 août.

20 août

L'état face à une nouvelle réclamation

Christian Doutremepuich et son fils Antoine, deux investisseurs français, ont initié une procédure d'arbitrage international à l'encontre de la République de Maurice. La raison: l'abandon, en 2016, sans explication aucune, de leur projet de laboratoire d'ADN. Les autorités mauriciennes l'avaient pourtant formellement approuvé en 2014.

24 septembre

Namrata Teeluckdharry à plein-temps à la commission des droits humains

L'épouse de l'ancien Deputy Speaker, Namrata Teeluckdharry, avait prêté serment en tant que membre de la National Preventive Mechanism Division, branche de la Commission des droits humains, en février. Fonction qu'elle occupe désormais à plein-temps. Soit, depuis le début de septembre, alors que le contrat de son homologue, Michel Vieillesse, est, lui, resté le même. Cette «promotion» n'a cessé de faire des polémiques en septembre.